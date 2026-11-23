Francisco Álvarez, defensor del Bicho, contó las dificultades que atraviesa el plantel con dardos a la dirigencia.
Tras la eliminación en el Torneo Clausura, con la derrota 2 a 1 con Independiente en el Diego Armando Maradona, la crisis económica Argentinos Juniors explotó públicamente y el futbolista Francisco Álvarez habló al respecto. El defensor del Bicho describió las dificultades que atraviesa el plantel.
"El partido queda en segundo plano. La verdad que estuvimos solos. No nos acompañaron y se hace muy difícil convivir con eso, hablando siempre de lo mismo. Preocupaciones, ya bastante tenemos que tenemos presiones de que dependemos de darle alegrías a la gente, se suman preocupaciones que se hacen muy difíciles. Hay chicos que no pueden pagar el alquiler. Mismo la gente que está trabajando en el staff", expresó en diálogo con ESPN.
Su relato también expuso el malestar que se vive puertas adentro. "Te da cosa pedirles algo. Hablas con ello y casi que se largan a llorar. La verdad que el clima en el vestuario es incómodo también. Nos miente. Un día te dicen que va a llegar esa plata y ni aparece. Tenemos un resto y entonces hemos juntado de nuestro bolsillo para el staff y los más chicos", agregó. Ante la consulta sobre posibles compromisos para regularizar los pagos, fue tajante: "No. No hay nada. Y mejor así porque lo que dicen no se cumple".
De esta manera, Álvarez se sumó a Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz, Brayan Cortés, Gastón Verón y Sebastián Prieto. Oroz fue uno de los primeros en hablar: "Tengo tristeza porque hicimos un gran año como para irnos en esta instancia. A pesar de muchas dificultades que atravesamos, el grupo se hizo fuerte adentro, con nuestra familia y nuestra gente".
Por su parte, López Muñoz publicó un mensaje en Instagram en el que destacó el esfuerzo de sus compañeros pese a las dificultades. "Pudimos llegar a estar peleando hasta el último momento con poco y nada, con muchas falencias, con deudas y con promesas incumplidas", escribió. Además, reconoció que el enojo de los hinchas es entendible y aseguró compartir ese sentimiento.
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