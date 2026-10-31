Talleres goleó a Riestra a puro golazo y cortó una importante sequía

Del lado local, el panorama fue muy distinto. Deportivo Riestra atraviesa un presente preocupante y parece haber perdido varias de las virtudes que lo transformaron en un adversario difícil de superar. Luego de la caída de Aldosivi frente a Racing, ya tenía garantizada su permanencia en Primera, pero no logró aprovechar esa tranquilidad.

Tampoco alcanzó con el estreno de Gustavo Benítez en su segundo ciclo al frente del equipo. El Malevo volvió a mostrar dificultades para defender, perdió capacidad para incomodar a sus rivales y ya no consigue administrar los partidos con la inteligencia que lo caracterizaba.

Con esta derrota, Riestra llegó a diez partidos consecutivos sin ganar, una tendencia que el cambio de entrenador todavía no pudo revertir. Talleres, por su parte, encontró una inyección de confianza en un momento complicado de la temporada.

Aunque ya no tiene posibilidades de disputar los playoffs del Clausura, la T consiguió un triunfo que puede marcar un punto de partida para cerrar el campeonato con mejores sensaciones y recuperar parte del protagonismo perdido.