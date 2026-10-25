Godoy Cruz goleó a Mitre y sueña con sacarle el pase a la final a Ferro en la última fecha

El Tomba aprovechó la caída del Verdolaga con Chaco For Ever al vencer por 3 a 0 al club santiagueño y quedar a dos del club de Caballito con tan solo tres por jugarse en la Zona A de la Primera Nacional.
Godoy Cruz goleó 3 a 0 a Mitre como visitante y sueña con arrebatarle a Ferro la clasificación a la final de la Primera Nacional en la última jornada. El Tomba aprovechó la dura caída del Verdolaga con Chaco For Ever (3-0 en Caballito) y quedó a dos a una fecha de la finalización de la fase regular.
El Expreso abrió el marcador a los 14 minutos de juego a través de Martín Pino, quien sacó un derechazo contra el palo tras un desborde y centro preciso de Francisco Gerometta. Despues, Pino selló su doblete y puso el 2-0 a los 30' del complemento tras un centro desde la izquierda y que Esteban Burgos baje el balón de cabeza. Y, sobre el cierre, Santiago Martínez anotó el 3-0 final.
Con este triunfo, que necesitaba para seguir teniendo chances de ganar la Zona A, Godoy Cruz llegó a 63 puntos y le sopla la nuca a Ferro, que lidera con 65. En la última jornada, el Tomba deberá volver a sumar de a tres ante Almirante Brown y esperar que el Verdolaga no derrote a Acassuso para quedarse con el pase a la final de la categoría, donde el vencedor obtendrá el primer ascenso a la Liga Profesional.
Por su parte, Tristán Suárez (63), Atlanta (61) y Temperley (60) lideran la Zona B y habrá una increíble definición por conocer el otro finalista de la Primera Nacional. En la última jornada, el Lechero recibirá a Maipú, el Bohemio hará lo propio en su casa con Midland y el Gasolero visitará a Güemes.
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