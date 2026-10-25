Godoy Cruz goleó a Mitre y sueña con sacarle el pase a la final a Ferro en la última fecha

Con este triunfo, que necesitaba para seguir teniendo chances de ganar la Zona A, Godoy Cruz llegó a 63 puntos y le sopla la nuca a Ferro, que lidera con 65. En la última jornada, el Tomba deberá volver a sumar de a tres ante Almirante Brown y esperar que el Verdolaga no derrote a Acassuso para quedarse con el pase a la final de la categoría, donde el vencedor obtendrá el primer ascenso a la Liga Profesional.