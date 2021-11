Goleada Monumental: River venció 5-0 a Patronato

A cinco fechas de finalizar el campeonato, el equipo de Gallardo se afianza como único líder con siete puntos de ventaja sobre Talleres, su inmediato perseguidor. El plantel sueña con el primer título local.El Millonario se adueñó del balón desde el primer momento y el Patrón se centró en reducir los espacios para evitar que el rival avance con facilidad. Las aproximaciones no fueron protagonistas en los primeros minutos y ambos equipos se fueron acomodando poco a poco en el campo de juego.River consiguió la apertura del marcador en su primer disparo al arco. A los 12´ Agustín Palavecino sorprendió con un perfecto remate desde afuera del área y puso arriba al conjunto de Gallardo por 1-0.

El primer tanto reactivó el partido, el local comenzó a llegar al área rival con más frecuencia y a Patronato le fue difícil imponer jugadas que impliquen un riesgo. A los 25´ el arquero Matías Ibáñez tapó un buen disparo de Julián Álvarez y evitó el segundo del local.

El conjunto visitante no supo reaccionar y a los 29´ los dirigidos por Marcelo Gallardo ampliaron la ventaja. Ibáñez logró evitar un remate de Enzo Fernández pero Julián Álvarez se adueñó del rebote y definió colocando el 2-0.

Sin ni siquiera permitirle a Patronato intentar volver a meterse en juego, a los 36´ Álvarez supo aprovechar un gran error del arquero Ibáñez y festejó el 3-0.



Siendo el protagonista absoluto del partido, Álvarez capturó el rebote a los 40´ y de cabeza puso el 4-0 para llevar a su equipo al descanso con un resultado parcial perfecto.



La intensidad del conjunto local fue bajando en el complemento pero aún así el equipo no dejó de buscar un nuevo grito de gol. El equipo visitante, por su parte, no mostró cambios en su rendimiento y continuó sufriendo la presión del contrincante. A los 14´ Jorge Carrascal remató y la pelota rozó el travesaño de Ibáñez, quien se mantuvo en alerta constantemente.



Si bien River disminuyó su presión, los dirigidos por Iván Delfino no supieron como revertir el resultado y las llegadas conseguidas fueron neutralizadas con éxito por la defensa del Millonario.

Sin conformarse con el triplete conseguido, Julián Álvarez volvió a decir presente y mediante un perfecto pase de Jorge Carrascal festejó el 5-0 definitivo a los 28´.

https://twitter.com/populardiario/status/1457515861695156225 Fiesta en el Monumental



Los goles de #River ante #Patronato



Agustín Palavecino

Julián Álvarez x4 pic.twitter.com/xvvuSsvjl1 — Popular (@populardiario) November 8, 2021



En la siguiente fecha del torneo local, el equipo de Gallardo visitará a Platense y luego le quedarán por delante los cruces con Racing, Rosario Central, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán.