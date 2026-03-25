La dirigencia de River se refirió a la posibilidad de fichar a Nicolás Otamendi

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El vice con el campeón del mundo y la camiseta del club. Foto: de izquierda a derecha Villarroel, Otamendi, Tapia y Brito

El vice de River sobre la posibilidad de Otamendi Las puertas es

Además, Villarroel remarcó el perfil del central y su identificación con el club: “A Otamendi lo conozco, tengo una relación personal con él. Es híper profesional, ganador y serio. No solo por su estado físico sino por su cabeza. Él se pondrá su límite sobre hasta cuándo jugar”.

Por último, el vicepresidente del Millonario dejó en claro que el regreso de figuras al fútbol argentino es una tendencia que River observa de cerca: “Han vuelto muchos como Di María, Acuña o Pezzella. Las puertas siempre están abiertas. Todos sabemos el amor que existe entre Otamendi y el club”.

Aunque por ahora no hay gestiones en marcha, el nombre del campeón del mundo ya está instalado y promete ser uno de los ejes del próximo mercado de River que buscará volver a competir en todos los frentes en el nuevo ciclo encabezado por Eduardo Coudet que comenzó con tres triunfos.