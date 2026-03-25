La dirigencia de River se refirió a la posibilidad de fichar a Nicolás Otamendi

Ignacio Villarroel, vicepresidente del Millonario, reconoció el interés por el defensor de la Selección Argentina aunque aclaró que no hubo contactos entre las partes.
En medio de un proceso de reconstrucción con Eduardo Coudet de entrenador tras la salida de Marcelo Gallardo, River Plate ya empieza a proyectar el próximo mercado de pases y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Nicolás Otamendi. Ignacio Villarroel, vicepresidente del Millonario, se refirió a la posibilidad de traer al campeón del mundo.
Durante su participación en la conferencia Ion by 2Build 2026, en Lisboa, el dirigente fue consultado por el experimentado zaguero de Benfica. “Otamendi es hincha de River, jugador de selección, campeón del mundo, muy interesante para considerar. Pero aún no hablamos con él. Hoy no hay una conversación formal. Hay que ser respetuosos de los procesos: Benfica, él y nosotros estamos en plena temporada”, sostuvo el dirigente.
Las declaraciones llegan apenas días después de que el propio defensor -de 38 años y con contrato hasta junio- le dejara la puerta abierta al club en el futuro. En ese contexto, su posible salida del fútbol europeo tras el Mundial aparece como una ventana concreta para que el Millonario evalúe avanzar por el futbolista.
En más de una oportunidad, el propio Otamendi alimentó la ilusión del mundo River con guiños sobre una eventual vuelta al país. El central reconoció muchas veces su simpatía por el club y deseo de jugar en el Millonario, lo que mantiene vigente el “coqueteo” con Núñez cada vez que se acerca un mercado.
El vice con el campeón del mundo y la camiseta del club. Foto: de izquierda a derecha Villarroel, Otamendi, Tapia y Brito
Además, Villarroel remarcó el perfil del central y su identificación con el club: “A Otamendi lo conozco, tengo una relación personal con él. Es híper profesional, ganador y serio. No solo por su estado físico sino por su cabeza. Él se pondrá su límite sobre hasta cuándo jugar”.
Por último, el vicepresidente del Millonario dejó en claro que el regreso de figuras al fútbol argentino es una tendencia que River observa de cerca: “Han vuelto muchos como Di María, Acuña o Pezzella. Las puertas siempre están abiertas. Todos sabemos el amor que existe entre Otamendi y el club”.
Aunque por ahora no hay gestiones en marcha, el nombre del campeón del mundo ya está instalado y promete ser uno de los ejes del próximo mercado de River que buscará volver a competir en todos los frentes en el nuevo ciclo encabezado por Eduardo Coudet que comenzó con tres triunfos.
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