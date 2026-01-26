Golpe para Boca: Alan Velasco se lesionó la rodilla y estará dos meses afuera

La molestia del ex Independiente pasó casi inadvertida durante el partido y su salida en el complemento no llamó la atención, aunque una vez en el banco se lo vio con hielo en la rodilla. En la vuelta a los entrenamientos no pudo trabajar con normalidad y los estudios confirmaron la gravedad del esguince, en el club optarán por una recuperación cuidadosa, sobre todo por el antecedente de una grave lesión ligamentaria que el jugador sufrió en 2024, aunque esta vez se descartó una rotura.

alanvelascoboca Alan Velasco se lesionó en el inicio del campeonato.

De cara al partido ante Estudiantes, Boca deberá reconfigurar el ataque, con Carlos Palacios aún lesionado y a la espera de una definición por Ángel Romero, Kevin Zenón aparece como la principal alternativa para ocupar el lugar que deja Velasco. La baja lo marginará del primer tramo del campeonato y reduce las variantes ofensivas disponibles.

En contraste, las salidas de Ánder Herrera y Lucas Janson no generaron diagnósticos preocupantes, el mediocampista español pidió el cambio por agotamiento y, más allá de alguna molestia menor, estaría a disposición. Janson, en tanto, presentó una molestia en la pantorrilla, pero el cuerpo técnico confía en que podrá ser titular nuevamente, aún sin Cavani, Giménez y Merentiel recuperados.