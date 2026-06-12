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Grupo B del Mundial 2026: Canadá rescató un empate ante Bosnia

El seleccionado anfitrión igualó 1-1 en Toronto por la primera fecha del Grupo B. Jovo Luki abrió el marcador para los europeos y Larim marcó la igualdad en el segundo tiempo.

Canadá y Bosnia-Herzegovina igualaron 1-1 en el estreno de ambos por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. Los europeos golpearon primero en Toronto, pero el anfitrión reaccionó en el complemento y consiguió un empate que terminó premiando su insistencia.

Los primeros minutos tuvieron a Canadá como protagonista desde la posesión de la pelota. Sin embargo, el conjunto local tuvo dificultades para generar situaciones claras y apenas inquietó con una oportunidad de Jonathan David.

Bosnia-Herzegovina apostó por el juego directo y las pelotas paradas. A los 20 minutos encontró la ventaja gracias a un córner ejecutado por Ivan Baši que terminó con una definición de Jovo Lukic para el 1-0.

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Tras el gol, Canadá mantuvo el control del balón, mientras que Bosnia se replegó y defendió cerca de su área. El conjunto europeo sostuvo la ventaja hasta el descanso sin pasar sobresaltos importantes.

El segundo tiempo fue mucho más abierto. Nikola Vasilj sostuvo a Bosnia con varias intervenciones decisivas y la defensa también respondió con dos despejes sobre la línea de gol de Sead Kolašinac y Nikola Kati.

La igualdad llegó a los 78 minutos. Promise David asistió a Cyle Larin, quien dejó atrás a un defensor y definió con precisión para establecer el 1-1 definitivo.

21 Sudanalytics on X CANADÁ SE LO EMPATA 1-1 A BOSNIA. httpst.co

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Con este resultado, ambos seleccionados sumaron su primer punto en el Grupo B y quedaron a la espera de los próximos compromisos frente a Qatar y Suiza.

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