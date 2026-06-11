Nació en Colombia y eligió jugar para México: quién es el autor del primer gol del Mundial

Julián Quiñones, figura en el fútbol de Arabia Saudita, se decidió por el Tri y la rompió toda en el debut mundialista con Sudáfrica en el estadio Azteca.
Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026 en el triunfo 2 a 0 de México a Sudáfrica en el estadio Azteca por el Grupo A. El futbolista, que nació en Colombia y eligió jugar para el Tri, se convirtió en el primer futbolista naturalizado en marcar el tanto inaugural de un Mundial.
Detrás de ese momento histórico hay una trayectoria marcada por una decisión que cambió su carrera. Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, una localidad del departamento colombiano de Nariño, pero construyó casi toda su vida futbolística en México. Tras destacarse desde muy joven, emigró al fútbol mexicano y desarrolló una carrera ascendente en clubes como Tigres, Lobos BUAP, Atlas y América, donde se consolidó como uno de los delanteros más determinantes de la liga.
Su crecimiento llamó la atención de la selección colombiana y en mayo de 2023 recibió una convocatoria de Néstor Lorenzo que buscaba sumarlo al plantel cafetero. Sin embargo, el atacante tomó otro camino. Mientras avanzaba su proceso de nacionalización, decidió rechazar el llamado porque ya había elegido defender los colores de México. Fue una determinación basada tanto en cuestiones deportivas como personales.
“Creo que todo mundo sabe que mi vida la hice en México, yo me hice a conocer por México. Toda mi carrera la he hecho en México”, explicó tiempo después. Y profundizó sobre los motivos de su elección: “Tengo a mi familia, la construí acá. Creo que a México le agarré un amor imposible. Todo lo que soy y lo que tengo ahora se lo debo a México”.
Luego de obtener la nacionalidad mexicana, debutó con el Tri en noviembre de 2023 frente a Honduras. Más tarde participó de la Copa América, la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro, donde comenzó a ganar protagonismo dentro del ciclo encabezado por Javier Aguirre. Aunque atravesó algunos períodos sin goles, nunca perdió consideración dentro del plantel.
En paralelo, su carrera a nivel de clubes alcanzó un nuevo impulso en Arabia Saudita. Tras su llegada al Al-Qadsiah, se transformó en uno de los delanteros más efectivos del campeonato: en su primera temporada anotó 25 goles en 33 partidos y luego elevó todavía más sus registros con una campaña extraordinaria en la que convirtió 37 tantos en 35 encuentros, cifras que lo posicionaron entre los máximos artilleros del fútbol asiático.
El rendimiento goleador terminó de convencer incluso a quienes todavía tenían dudas sobre su lugar en la selección, ya que a comienzos de año, Aguirre no estaba completamente convencido de utilizarlo como referencia ofensiva, pero los números terminaron inclinando la balanza. Con actuaciones decisivas y una producción constante frente al arco rival, Quiñones se ganó un puesto entre los convocados para el Mundial.
El premio llegó en el escenario más importante posible: el partido que abrió la Copa del Mundo 2026. A los 9 minutos de iniciar el partido, aprovechó una falla defensiva de Sudáfrica y definió para convertir el primer gol del torneo, siendo la confirmación de una elección que tomó años atrás y que ahora lo encuentra como protagonista de una de las páginas más importantes de la historia reciente del Tri.
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