Nació en Colombia y eligió jugar para México: quién es el autor del primer gol del Mundial

Luego de obtener la nacionalidad mexicana, debutó con el Tri en noviembre de 2023 frente a Honduras. Más tarde participó de la Copa América, la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro, donde comenzó a ganar protagonismo dentro del ciclo encabezado por Javier Aguirre. Aunque atravesó algunos períodos sin goles, nunca perdió consideración dentro del plantel.

En paralelo, su carrera a nivel de clubes alcanzó un nuevo impulso en Arabia Saudita. Tras su llegada al Al-Qadsiah, se transformó en uno de los delanteros más efectivos del campeonato: en su primera temporada anotó 25 goles en 33 partidos y luego elevó todavía más sus registros con una campaña extraordinaria en la que convirtió 37 tantos en 35 encuentros, cifras que lo posicionaron entre los máximos artilleros del fútbol asiático.

El rendimiento goleador terminó de convencer incluso a quienes todavía tenían dudas sobre su lugar en la selección, ya que a comienzos de año, Aguirre no estaba completamente convencido de utilizarlo como referencia ofensiva, pero los números terminaron inclinando la balanza. Con actuaciones decisivas y una producción constante frente al arco rival, Quiñones se ganó un puesto entre los convocados para el Mundial.

El premio llegó en el escenario más importante posible: el partido que abrió la Copa del Mundo 2026. A los 9 minutos de iniciar el partido, aprovechó una falla defensiva de Sudáfrica y definió para convertir el primer gol del torneo, siendo la confirmación de una elección que tomó años atrás y que ahora lo encuentra como protagonista de una de las páginas más importantes de la historia reciente del Tri.