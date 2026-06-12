Grupo B del Mundial 2026: Canadá rescató un empate ante Bosnia y Catar debuta ante Suiza.

El segundo tiempo fue mucho más abierto. Nikola Vasilj sostuvo a Bosnia con varias intervenciones decisivas y la defensa también respondió con dos despejes sobre la línea de gol de Sead Kolašinac y Nikola Kati.

La igualdad llegó a los 78 minutos. Promise David asistió a Cyle Larin, quien dejó atrás a un defensor y definió con precisión para establecer el 1-1 definitivo.

21 Sudanalytics on X CANADÁ SE LO EMPATA 1-1 A BOSNIA. httpst.co

Con este resultado, ambos seleccionados sumaron su primer punto en el Grupo B, que este sábado continuará con el enfrentamiento entre Catar y Suiza, a partir de las 16 hora argentina.