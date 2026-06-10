Grupo C del Mundial 2026: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití

La Canarinha debuta este sábado desde las 19 contra Marruecos en Nueva Jersey en la Copa del Mundo. Por otro lado, más tarde desde las 22, se miden Escocia y Haití.

Brasil, Marruecos, Escocia y Haití integran el Grupo C del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.