Grupo C del Mundial 2026: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití

La Canarinha debuta este sábado desde las 19 contra Marruecos en Nueva Jersey en la Copa del Mundo. Por otro lado, más tarde desde las 22, se miden Escocia y Haití.
Brasil, Marruecos, Escocia y Haití integran el Grupo C del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.
Sábado 13 de junio
Brasil vs. Marruecos — 19:00 hs (Nueva York/Nueva Jersey)
Haití vs. Escocia — 22:00 hs (Boston)
Viernes 19 de junio
Escocia vs. Marruecos — 19:00 hs (Boston)
Brasil vs. Haití — 21:30 hs (Filadelfia)
Miércoles 24 de junio
Escocia vs. Brasil — 19:00 hs (Miami)
Marruecos vs. Haití — 19:00 hs (Atlanta)
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