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Grupo C del Mundial 2026: Brasil y Marruecos ganaron y encaminan la clasificación

El combinado europeo venció 1 a 0 a Haití y lidera el Grupo C después del empate 1 a 1 entre Brasil y Marruecos en la primera jornada.

La Selección de Brasil superó 3 a 0 a Haití mientras que Marruecos venció 1 a 0 y ambas selecciones encaminaron su clasificación aunque aún no la aseguraron. Haití ya quedó eliminada del grupo.

Brasil dio otro paso firme en el Mundial 2026. La selección dirigida por su cuerpo técnico se impuso 3-0 ante Haití por la segunda fecha del Grupo C, mostró una amplia superioridad y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los 16avos de final del torneo.

Marruecos dio otro paso importante en el Mundial 2026. El seleccionado africano derrotó 1-0 a Escocia en Boston, por la segunda fecha del Grupo C, y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a la segunda ronda del certamen. El triunfo tuvo un condimento especial: el único gol del encuentro llegó apenas a los 72 segundos, convirtiéndose en el tanto más rápido de la competencia hasta el momento.

Fecha 1

Brasil 1-1 Marruecos

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Escocia 1-0 Haití

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Fecha 2

Escocia 0-1 Marruecos

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Brasil 3-0 Haití

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Fecha 3

Miércoles 24 de junio

Escocia vs. Brasil — 19:00 hs (Miami)

Marruecos vs. Haití — 19:00 hs (Atlanta)

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