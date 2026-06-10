Grupo C del Mundial 2026: Brasil y Marruecos ganaron y encaminan la clasificación

Marruecos dio otro paso importante en el Mundial 2026. El seleccionado africano derrotó 1-0 a Escocia en Boston, por la segunda fecha del Grupo C, y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a la segunda ronda del certamen. El triunfo tuvo un condimento especial: el único gol del encuentro llegó apenas a los 72 segundos, convirtiéndose en el tanto más rápido de la competencia hasta el momento.