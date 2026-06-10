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Grupo D del Mundial 2026: Estados Unidos aplastó a la Paraguay de Alfaro y Australia sorprendió a Turquía

El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino fue superior desde el inicio y goleó 4 a 1 a los de Gustavo Alfaro. Australia sorprendió y le ganó a Turquía 2 a 0.

Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía integran el Grupo D del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.

Fecha 1

Estados Unidos 4 - Paraguay 1

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Australia 2 - Turquía 0

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Fecha 2

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia — 16:00 hs (Seattle)

Turquía vs. Paraguay — 00:00 hs (del sábado 20) (San Francisco)

Fecha 3

Jueves 25 de junio

Estados Unidos vs. Turquía — 23:00 hs (Los Ángeles)

Paraguay vs. Australia — 23:00 hs (San Francisco

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