Insólito: Marruecos jugó con 11 jugadores no nacidos en su país frente a Brasil

Con el ingreso de Samir El Mourabet, el conjunto africano contó en el campo con todo un equipo de futbolistas nacidos fuera de su territorio. Nunca antes visto en una Copa del Mundo.
Insólito: Marruecos jugó con 11 jugadores no nacidos en su país durante varios minutos contra Brasil en su debut en el Mundial 2026. Sí, una curiosidad y situación inédita en la máxima cita del fútbol que volverá a ocurrir cuando le toque a Curazao tener su estreno contra Alemania.
El momento tuvo lugar cuando Samir El Mourabet ingresó en lugar de Azzedine Ounahi a los 20 minutos del segundo tiempo, modificación que significó la salida del único futbolista nacido dentro de las fronteras del país africano que se encontraba dentro del partido.
Con el ingreso de El Mourabet se completó una alineación formaba íntegramente por futbolistas marroquíes naturalizados y no por nacimiento, lo cual duró hasta el ingreso de Soufiane Rahimi a los 44 minutos del complemento. Unos 24 minutos para los libros de historia de la Copa del Mundo.
Dentro de esa insólita alineación, dijeron presentes cuatro nacidos en Francia (Issa Diop, Neil El Aynaoui, Ayyyoub Bouaddi y Samir El Mourabet), tres en España (Chadi Riad, Achraf Hakimi e Ismael Saibari), dos en Bélgica (Chemsdine Talbi y Bilal El Khannouss), uno en Países Bajos (Noussair Mazraoui) y uno en Canadá (Yassine Bounou).
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