La tranquilidad de Carlo Ancelotti: "No se gana el Mundial en el primer partido"

"No jugamos bien en la primera parte, pero mejoramos en la segunda. Tuvimos algunas oportunidades, pero necesitamos ser más precisos. El equipo luchó hasta el último minuto, lo positivo es que está bastante claro lo que necesitamos mejorar. Lo que hicimos bien en los dos amistosos no funcionó tan bien en la primera mitad. Tenemos que trabajar en eso para tener un equipo más equilibrado y más agresivo en ataque", remarcó el DT.

Además, elogió a Vinicius: "Marcó un golazo, siempre es un jugador peligroso y creo que tiene todas las cualidades para hacer un gran Mundial". Y concluyó sobre las críticas: "Hay que aceptar las críticas cuando el equipo no juega bien. Creo que la alineación titular fue cuidadosamente elegida, porque trabajamos en ella. No creo que las críticas vayan dirigidas a los jugadores que fueron titulares. Las críticas van dirigidas al equipo, que no jugó bien en la primera mitad".

Ahora, Brasil volverá a jugar el viernes 19 de junio desde las 21.30 contra Haití por la segunda jornada del Grupo C de la máxima cita y después se medirá con Escocia (24/06 a las 19) en la finalización de su participación en la fase de grupos. Cabe recordar que para los 16avos de final se medirá con el primero o segundo del Grupo F que integran Países Bajos, Japón, Suecia y Túñez.