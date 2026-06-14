Atención Brasil: Escocia le ganó por la mínima a Haití y es el líder del grupo

El equipo europeo venció 1 a 0 al combinado africano en Boston y es el puntero del Grupo C del Mundial 2026 tras el empate 1 a 1 entre Brasil y Marruecos.
Atención Brasil: Escocia le ganó por 1 a 0 a Haití en Boston y es el sorprendente puntero del Grupo C del Mundial 2026. El equipo europeo venció por la mínima al combinado africano y está en lo más alto de la zona tras el empate 1 a 1 entre Brasil y Marruecos, los candidatos a ganar la misma.
John McGinn abrió el marcador a los 28 minutos de juego al capturar un rebote dentro del área. El compañero del Dibu Martínez en Aston Villa aprovechó la oportunidad que tuvo después de una atajada del arquero rival tras un buen ataque de la banda al área.
Un gol que valió tres puntos importantísimos para Escocia. Necesarios para plantar bandera, en el partido que tenía que ganar sí o sí, frente al equipo más débil del grupo. Ahora, buscará al menos un empate frente a Marruecos para acomodarse mejor en el grupo y hacer valer más éste triunfo por la mínima ante los haitianos.
Escocia regresó con todo a la Copa del Mundo después de 28 años de ausencias frente a Haití, que llevaba 52 calendarios sin estar en la máxima cita. Triunfo y liderato de un grupo que tiene ni más ni menos que a Brasil. Los escoceses están de fiesta: habrá whisky, gaita y baile hasta la madrugada en el país europeo.
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