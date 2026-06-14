Atención Brasil: Escocia le ganó por la mínima a Haití y es el líder del grupo

Escocia regresó con todo a la Copa del Mundo después de 28 años de ausencias frente a Haití, que llevaba 52 calendarios sin estar en la máxima cita. Triunfo y liderato de un grupo que tiene ni más ni menos que a Brasil. Los escoceses están de fiesta: habrá whisky, gaita y baile hasta la madrugada en el país europeo.