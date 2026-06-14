Tormenta, alerta y asado: Dibu Martínez mostró la noche de la Selección en Kansas

El arquero de la Scaloneta mostró el mal clima de la ciudad estadounidense mientras preparan la cena argenta durante la noche del sábado. Piden a los habitantes ir a sus refugios.
En la previa de su debut en el Mundial 2026 con Argelia, la Selección Argentina atraviesa una noche de sábado especial en Kansas: preparación de asado para cenar mientras hay una tremenda tormenta que derivó en una alerta para todos los habitantes con el pedido que se queden en sus casas.
"Alerta de emergencia: grave", comenzó el mensaje enviado por el Servicio Nacional de Meteorología que apareció en los celulares y en el que se le pedía a la población alejarse de las ventanas. Desde el SNM alertaban sobre la llegada de una "tormenta severa", en la que se esperaban ráfagas de viendo de hasta 80 millas por hora (unos 128 kmh).
"Tome refugio en un edificio, alejado de las ventanas. Escombros arrastrados por el viento podrían ser mortales para aquellos que se encuentren sin refugio", solicitaban las autoridades de la ciudad de Kansas. El tornado no se dio en el lugar, aunque por seguridad se tomaron las medidas.
Debido a que desde temprano se sabía sobre esta posibilidad, la Selección Argentina adelantó el entrenamiento de este sábado en el que continuó su preparación para el debut frente a Argelia, que está programado para el martes que viene desde las 22 de nuestro país.
La tormenta encontró al plantel en medio de la preparación de la cena en la concentración y Dibu Martínez, arquero de la Selección, compartió el momento en sus redes sociales: "Contra viento y marea".
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