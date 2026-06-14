Tormenta, alerta y asado: Dibu Martínez mostró la noche de la Selección en Kansas

"Alerta de emergencia: grave", comenzó el mensaje enviado por el Servicio Nacional de Meteorología que apareció en los celulares y en el que se le pedía a la población alejarse de las ventanas. Desde el SNM alertaban sobre la llegada de una "tormenta severa", en la que se esperaban ráfagas de viendo de hasta 80 millas por hora (unos 128 kmh).