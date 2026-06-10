Grupo D del Mundial 2026: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía

La Paraguay de Gustavo Alfaro tiene su estreno este viernes contra el anfitrión Estados Unidos. Australia y Turquía se miden el domingo.

Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía integran el Grupo D del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.