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Grupo D del Mundial 2026: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía

La Paraguay de Gustavo Alfaro tiene su estreno este viernes contra el anfitrión Estados Unidos. Australia y Turquía se miden el domingo.

Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía integran el Grupo D del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.

Fecha 1

Viernes 12 de junio

Estados Unidos vs. Paraguay — 22:00 hs (Los Ángeles)

Domingo 14 de junio

Australia vs. Turquía — 01:00 hs (Vancouver)

Fecha 2

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia — 16:00 hs (Seattle)

Turquía vs. Paraguay — 00:00 hs (del sábado 20) (San Francisco)

Fecha 3

Jueves 25 de junio

Estados Unidos vs. Turquía — 23:00 hs (Los Ángeles)

Paraguay vs. Australia — 23:00 hs (San Francisco

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