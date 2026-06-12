Las dudas de Scaloni en el equipo para el debut

A su vez, Licha, por su perfil zurdo y su gran manejo de pelota, está en la consideración junto a Facundo Medina para ocupar el andarivel que dejó vacante Taglia. En cuanto al costado derecho, todas las miradas apuntan a Nahuel Molina, ya en plenitud física tras dejar atrás un desgarro.

lISANDRO

Por más que Leandro Paredes haya entrenado este viernes a la par de sus compañeros y evolucione favorablemente de su dolencia en el isquiotibial derecho, el mediocampo parece ya estar claro con tres futbolistas que aportarán marca, despliegue y alto vuelo futbolístico: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

En el frente de ataque, es un hecho que Lionel Messi saltará desde el arranque para el medirse con el combinado africano. También lo hará Thiago Almada, autor de un gol en el último amistoso frente a Islandia. Lo que sigue estando entre signos de interrogación es el puesto de N°9, ya que Scaloni esperará hasta último momento Julián Álvarez.

Julián

La Araña sigue moviéndose entre algodones a causa de una molestia en su tobillo izquierdo y, si no está al 100% para el debut mundialista, jugará de titular Lautaro Martínez, quien viene de marcar un gol en el primer duelo preparatorio contra Honduras.

El probable equipo de la Selección Argentina para el debut contra Argelia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.