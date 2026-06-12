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Las dudas de Scaloni en el equipo para el debut

El DT nacional sabe que no podrá contar con el lesionado Tagliafico y deberá definir a su reemplazante en el lateral izquierdo. En el ataque también surgen una incógnita, mientras que el mediocampo parece salir de memoria.

Además de la ilusión por el debut en el Mundial 2026 que está cada vez más cerca, en el búnker de la Selección Argentina en Kansas City también aflora cierta preocupación. Sobre todo, por la baja de Nicolás Tagliafico para el martes que obliga a emparchar el lateral izquierdo. Lo que en un primer momento parecía ser un equipo de memoria para enfrentar a Argelia, desde las 22, ahora cuenta con tres dudas en sectores sensibles de la cancha.

En la práctica de esta tarde, levantó el pulgar frente a las cámaras de la TV y soltó una frase que fue un bálsamo para todo el cuerpo técnico albiceleste: “Estamos bien, estamos bien”.

dibu guantes
El Dibu, con guantes por primera vez desde el inicio de la concentración de Argentina.

El Dibu, con guantes por primera vez desde el inicio de la concentración de Argentina.

A Scaloni le quedan tres ensayos para definir quiénes se ubicarán unos metros delante suyo. Ya recuperado de su lesión de rodilla derecha, Cristian Cuti Romero será una fija en el centro de la defensa. Pero aún falta resolver a su compañero de zaga: saldrá de Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez.

A su vez, Licha, por su perfil zurdo y su gran manejo de pelota, está en la consideración junto a Facundo Medina para ocupar el andarivel que dejó vacante Taglia. En cuanto al costado derecho, todas las miradas apuntan a Nahuel Molina, ya en plenitud física tras dejar atrás un desgarro.

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Por más que Leandro Paredes haya entrenado este viernes a la par de sus compañeros y evolucione favorablemente de su dolencia en el isquiotibial derecho, el mediocampo parece ya estar claro con tres futbolistas que aportarán marca, despliegue y alto vuelo futbolístico: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

En el frente de ataque, es un hecho que Lionel Messi saltará desde el arranque para el medirse con el combinado africano. También lo hará Thiago Almada, autor de un gol en el último amistoso frente a Islandia. Lo que sigue estando entre signos de interrogación es el puesto de N°9, ya que Scaloni esperará hasta último momento Julián Álvarez.

Julián

La Araña sigue moviéndose entre algodones a causa de una molestia en su tobillo izquierdo y, si no está al 100% para el debut mundialista, jugará de titular Lautaro Martínez, quien viene de marcar un gol en el primer duelo preparatorio contra Honduras.

El probable equipo de la Selección Argentina para el debut contra Argelia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

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