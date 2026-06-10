Grupo A del Mundial 2026: empate de Chequia y Sudáfrica y se miden México y Corea del Sur

República Checa y Sudáfrica igualaron 1 a 1 mientras que se miden México y Corea del Sur por la segunda jornada de la fase de grupos.

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa integran el Grupo A del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.