Grupo A del Mundial 2026: México es el primer país en meterse en 16avos de final

El Tri venció 1 a 0 a Corea del Sur y se aseguró el primer lugar del Grupo A. República Checa y Sudáfrica repartieron puntos.

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa integran el Grupo A del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.