Grupo A del Mundial 2026: México le ganó a Sudáfrica y juegan Corea del Sur y República Checa

El anfitrión México se impuso 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural. Y, a las 23, se miden Corea del Sur y República Checa.

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa integran el Grupo A del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.