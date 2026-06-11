Murió un hincha en las afueras del estadio Azteca durante la apertura del Mundial

El hombre alemán de 81 años sufrió una descompensación en las inmediaciones del recinto y falleció pese a los intentos de reanimación realizados por el personal médico.
La jornada inaugural del Mundial 2026 quedó atravesada por una noticia trágica luego de que un hincha alemán muriera en las inmediaciones del Estadio Azteca mientras se desarrollaba el partido entre México y Sudáfrica. La información fue confirmada por la Sala de Crisis de Ciudad de México, que detalló que la víctima era un hombre de aproximadamente 81 años que debió ser trasladado de urgencia al Instituto Nacional de Cardiología, donde finalmente se constató su fallecimiento.
Según las primeras informaciones difundidas por las autoridades locales, el aficionado tenía 81 años y habría sufrido un infarto. En distintos videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa la intervención del personal de emergencias, que realizó maniobras de reanimación en el lugar antes de proceder a su traslado. Sin embargo, los esfuerzos médicos no alcanzaron para salvarle la vida.
A través de un comunicado, la Sala de Crisis informó que se registró una “situación de crisis en Rampa 2 del Estadio Banorte, CDMX” y agregó que, tras confirmarse el fallecimiento, se inició un enlace con las autoridades consulares alemanas para avanzar con los procedimientos correspondientes. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la identidad del hombre.
Las autoridades todavía investigan las circunstancias exactas del episodio y no está confirmado si la emergencia comenzó dentro del estadio o en los accesos al recinto. También se intenta establecer si el fallecimiento se produjo en el lugar o durante el traslado al centro médico. De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho no estuvo vinculado a incidentes ni disturbios, aunque durante la previa del encuentro se registraron algunas demoras y complicaciones en los ingresos debido a la gran cantidad de público que asistió a la apertura de la Copa del Mundo.
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