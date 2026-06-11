Murió un hincha en las afueras del estadio Azteca durante la apertura del Mundial

hincha Los intentos de reanimación al hincha en las inmediaciones del estadio.

Las autoridades todavía investigan las circunstancias exactas del episodio y no está confirmado si la emergencia comenzó dentro del estadio o en los accesos al recinto. También se intenta establecer si el fallecimiento se produjo en el lugar o durante el traslado al centro médico. De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho no estuvo vinculado a incidentes ni disturbios, aunque durante la previa del encuentro se registraron algunas demoras y complicaciones en los ingresos debido a la gran cantidad de público que asistió a la apertura de la Copa del Mundo.