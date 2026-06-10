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Grupo A del Mundial 2026: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

El anfitrión México, en su encuentro de este jueves desde las 16 con Sudáfrica, podrá inicio al certamen. Y, a las 23, se medirán Corea del Sur y República Checa.

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa integran el Grupo A del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.

Fecha 1 – Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica — 16:00 hs (Ciudad de México)

Corea del Sur vs. República Checa — 23:00 hs (Guadalajara)

Fecha 2 – Jueves 18 de junio

República Checa vs. Sudáfrica — 13:00 hs (Atlanta)

México vs. Corea del Sur — 22:00 hs (Guadalajara)

Fecha 3 – Miércoles 24 de junio

República Checa vs. México — 22:00 hs (Ciudad de México)

Sudáfrica vs. Corea del Sur — 22:00 hs (Monterrey

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