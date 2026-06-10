Grupo E del Mundial 2026: Alemania aplastó a Curazao y ya juegan Ecuador y Costa de Marfil

En el marco de la primera fecha del Grupo E, los germanos vapulearon por 7 a 1 al humilde equipo mientras que Ecuador y Costa de Marfil ya se están enfrentando en Filadelfia.

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao integran el Grupo E del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.