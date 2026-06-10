Grupo F del Mundial 2026: Países Bajos aplastó a Suecia

El combinado naranja no pudo con el equipo nipón que le igualó dos veces el encuentro. Por otro lado, Suecia aplastó por 5 a 1 a Túñez y lidera el grupo.
Países Bajos venció 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. El equipo dirigido por Ronald Koeman dominó el partido desde el inicio y se impuso con autoridad tras una actuación ofensiva contundente, con goles de Brian Brobbey y Cody Gakpo, ambos autores de un doblete, mientras que Antony Elanga descontó para Suecia tras quedar mano a mano con el arquero. El último gol neerlandés fue de Crysencio Summerville.
Países Bajos, Japón, Túñez y Suecia integran el Grupo F del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.
Domingo 21 de junio
Túnez vs. Japón — 01:00 hs (Estadio Monterrey)
Jueves 25 de junio
Japón vs. Suecia — 20:00 hs (Dallas Stadium)
Túnez vs. Países Bajos — 20:00 hs (Boston Stadium)
comentar