Grupo F del Mundial 2026: Países Bajos aplastó a Suecia

El combinado naranja no pudo con el equipo nipón que le igualó dos veces el encuentro. Por otro lado, Suecia aplastó por 5 a 1 a Túñez y lidera el grupo.

Países Bajos venció 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. El equipo dirigido por Ronald Koeman dominó el partido desde el inicio y se impuso con autoridad tras una actuación ofensiva contundente, con goles de Brian Brobbey y Cody Gakpo, ambos autores de un doblete, mientras que Antony Elanga descontó para Suecia tras quedar mano a mano con el arquero. El último gol neerlandés fue de Crysencio Summerville.