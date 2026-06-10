Grupo F del Mundial 2026: Países Bajos aplastó a Suecia y Japón goleó a Túnez

El combinado naranja fue contundente desde el comienzo y le ganó a Suecia 5 a 1. Y luego, el seleccionado nipón superó a Túnez 4 a 0. Ambos equipos quedaron como líderes de esta zona

Países Bajos venció 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. El equipo dirigido por Ronald Koeman dominó el partido desde el inicio y se impuso con autoridad tras una actuación ofensiva contundente, con goles de Brian Brobbey y Cody Gakpo, ambos autores de un doblete, mientras que Antony Elanga descontó para Suecia tras quedar mano a mano con el arquero. El último gol neerlandés fue de Crysencio Summerville.