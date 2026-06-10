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Grupo F del Mundial 2026: Países Bajos aplastó a Suecia y Japón goleó a Túnez

El combinado naranja fue contundente desde el comienzo y le ganó a Suecia 5 a 1. Y luego, el seleccionado nipón superó a Túnez 4 a 0. Ambos equipos quedaron como líderes de esta zona

Países Bajos venció 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. El equipo dirigido por Ronald Koeman dominó el partido desde el inicio y se impuso con autoridad tras una actuación ofensiva contundente, con goles de Brian Brobbey y Cody Gakpo, ambos autores de un doblete, mientras que Antony Elanga descontó para Suecia tras quedar mano a mano con el arquero. El último gol neerlandés fue de Crysencio Summerville.

Por su parte, Japón goleó a Túnez 4 a 0 en el partido número 1.000 en la historia de los mundiales. Daichi Kamada, Ayase Ueda -en dos oportunidades- y Junya Ito convirtieron para el equipo nipón, que dejó a su rival de turno fuera de la Copa del Mundo.

Países Bajos, Japón, Túñez y Suecia integran el Grupo F del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.

Fecha 1

Países Bajos 2-2 Japón

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Suecia 5-1 Túñez

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Fecha 2

Países Bajos 5-1 Suecia

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Japón 4 - Túnez 0

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Fecha 3

Jueves 25 de junio

Japón vs. Suecia — 20:00 hs (Dallas Stadium)

Túnez vs. Países Bajos — 20:00 hs (Boston Stadium)

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