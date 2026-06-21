Room firmó una de las mejores actuaciones de un arquero en un duelo mundialista

El arquero de 37 años se lució con 15 atajadas frente a Ecuador para sostener un 0-0 histórico para su país. Quedó a una tapada del récord de Tim Howard en la máxima cita.
Eloy Room, arquero de Curazao, protagonizó una de las mejores actuaciones de un arquero en un partido mundialista en el 0 a 0 con Ecuador por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Se lució con 15 atajadas, quedando a una del récord de Tim Howard contra Bélgica en los octavos de final de Brasil 2014 con la particularidad que no recibió goles a diferencia del estadounidense.
Room, quien tiene 37 años, nació en Países Bajos y fue uno de los "extranjeros" convocados por el entrenador también neerlandés Dick Advocaat para este primera experiencia mundialista de Curazao, que es un país autónomo del Reino de los Países Bajos, ubicado en el sur del mar Caribe, a unos 65 km de la costa de Venezuela.
Room comenzó su carrera en Vitesse, jugó un par de temporadas en PSV y en 2019 tuvo su primera experiencia en el exterior al pasar al Columbus Crew de Estados Unidos, en donde estuvo hasta 2023 y con el que logró la MLS Cup 2020.
Tras un nuevo paso por Vitesse y una experiencia en el Brujas de Bélgica, Room regresó al país organizador del Mundial y se encuentra actualmente en el Miami FC, que milita en la USL Championship. Los otros dos títulos a nivel clubes los consiguió al formar parte de plantel del Vittese (Copa de Países Bajos 2016/17) y PSV Eindhoven (la Eredivisie 2017/18).
Como Vozinha después del 0-0 de Cabo Verde con España, Room también está viviendo un momento de fama y crecimiento en sus redes sociales tras una actuación consagratoria: inició el partido con 90mil y ahora tiene 700mil seguidores en su cuenta de Instagram. Sí, un día inolvidable...
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