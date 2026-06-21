Room firmó una de las mejores actuaciones de un arquero en un duelo mundialista

Tras un nuevo paso por Vitesse y una experiencia en el Brujas de Bélgica, Room regresó al país organizador del Mundial y se encuentra actualmente en el Miami FC, que milita en la USL Championship. Los otros dos títulos a nivel clubes los consiguió al formar parte de plantel del Vittese (Copa de Países Bajos 2016/17) y PSV Eindhoven (la Eredivisie 2017/18).

Como Vozinha después del 0-0 de Cabo Verde con España, Room también está viviendo un momento de fama y crecimiento en sus redes sociales tras una actuación consagratoria: inició el partido con 90mil y ahora tiene 700mil seguidores en su cuenta de Instagram. Sí, un día inolvidable...

Una de las grandes atajadas de Room contra Ecuador

Embed ¡LA JUGADA QUE PUDO CAMBIAR EL PARTIDO! Enner Valencia tuvo una enorme chance de abrir el partido tras un gran pase de Caicedo pero Eloy Room comenzó a escribir historia.#ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/MggDxbdUQe — SportsCenter (@SC_ESPN) June 21, 2026

La emoción del Room después de su increíble actuación