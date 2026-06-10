Grupo H del Mundial 2026: España aplastó a Arabia Saudita y Uruguay no pudo con Cabo Verde

España goleó 4 a 0 a Arabia y se acomodó en el grupo quedando como líder, mientras que Uruguay igualó 1 a 1 con Cabo Verde y complicó su futuro en el certamen.

España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde integran el Grupo H del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.