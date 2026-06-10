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Grupo H del Mundial 2026: España aplastó a Arabia Saudita y Uruguay no pudo con Cabo Verde

España goleó 4 a 0 a Arabia y se acomodó en el grupo quedando como líder, mientras que Uruguay igualó 1 a 1 con Cabo Verde y complicó su futuro en el certamen.

España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde integran el Grupo H del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.

Fecha 1

España 0 Cabo Verde 0

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Arabia Saudita 1-1 Uruguay

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Fecha 2

España 4-0 Arabia Saudita

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Uruguay 2-2 Cabo Verde

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Fecha 3

Viernes 26 de junio

Uruguay vs. España — 21:00 hs (Estadio Guadalajara)

Cabo Verde vs. Arabia Saudita — 21:00 hs (Houston Stadium)

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