Lionel Scaloni, en conferencia de prensa previa al duelo de la Selección Argentina frente a Austria

Una vez finalizado el cronograma del día, que incluye el entrenamiento matutino, el almuerzo y el viaje desde Kansas hasta Dallas (de una hora y media, aproximadamente), se llevará a cabo el ida y vuelta con los periodistas, con el foco puesto en cómo llegan los jugadores a casi una semana del estreno ante los africanos. Al igual que en la antesala del debut con Nicolás Otamendi, el entrenador estará acompañado por uno de los 26 convocados por disposición de la FIFA.