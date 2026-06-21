Lionel Scaloni, en conferencia de prensa previa al duelo de la Selección Argentina frente a Austria

El entrenador hablará en el el Dallas Stadium y brindará detalles ante los periodistas en la antesala al segundo duelo de la Albiceleste por la fase de grupos de la Copa del Mundo.
Falta un día para volver a ver a la Selección Argentina en cancha y las expectativas son inevitables. Si bien no hay que dar nada por ganado, el 3-0 con un hat-trick de Lionel Messi ante Argelia lo hace imposible. Para bajar la ansiedad y llevar calma sobre el estado físico de algunos jugadores, Lionel Scaloni brindará este domingo una conferencia de prensa previa al duelo ante Austria por la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Una vez finalizado el cronograma del día, que incluye el entrenamiento matutino, el almuerzo y el viaje desde Kansas hasta Dallas (de una hora y media, aproximadamente), se llevará a cabo el ida y vuelta con los periodistas, con el foco puesto en cómo llegan los jugadores a casi una semana del estreno ante los africanos. Al igual que en la antesala del debut con Nicolás Otamendi, el entrenador estará acompañado por uno de los 26 convocados por disposición de la FIFA.
Haber arrancado con el pie derecho, con tres puntos y siendo el líder de la tabla, le lleva tranquilidad a la Selección, que tiene varias a su favor: si le gana al conjunto europeo, en el duelo que tendrá lugar este lunes desde las 14 (hora local), se asegurará su clasificación a los 16avos de final. Además, si en paralelo Jordania no le gana a Argelia, pasará como primera de su zona.
Una de las preguntas más esperadas para esta conferencia de prensa tendrá que ver con las dudas en el sector izquierdo: la situación de Nicolás Tagliafico, que no estuvo disponible le martes pasado y que recientemente se empezó a entrenar a la par del grupo. También, sobre el mediocampo del mismo lado: ¿Thiago Almada volverá a ser titular o podría ser reemplazado? Además, la incertidumbre de siempre: ¿Lautaro Martínez volverá a ir de arranque o Julián Álvarez recuperará su lugar?
Emiliano Martínez cuidará el arco; Nahuel Molina, en reemplazo de un Gonzalo Montiel que tuvo una sobrecarga en el cuádriceps derecho post Argelia; Cristian Romero y Lisandro Martínez en la dupla central; Facundo Medina repetirá en el lateral izquierdo cubriendo el puesto de Taglia; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul circulando la pelota en el centro de la cancha; Thiago Almada o Nicolás González, como una de las principales incógnitas, Lionel Messi, siempre en el once, y Lautaro/Julián.
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