Los hermanos que jugarán el Mundial 2026: familias unidas y divididas por un sueño

La Copa del Mundo reunirá a futbolistas que compartirán la experiencia con sus hermanos, aunque varios defenderán camisetas diferentes por decisiones deportivas y raíces familiares.
El Mundial 2026 tendrá una particularidad poco habitual: siete pares de hermanos formarán parte del torneo más importante del fútbol. Algunos compartirán selección y buscarán alcanzar juntos la gloria, mientras que otros competirán para países distintos pese a haber crecido en la misma familia. La diversidad de historias refleja tanto el carácter global del torneo como el impacto de las migraciones en el fútbol moderno.
Los hermanos Doué llegarán a la Copa del Mundo representando selecciones diferentes. Guéla, lateral derecho del Estrasburgo, defenderá los colores de Costa de Marfil, mientras que Désiré, una de las grandes promesas del PSG y del fútbol francés, jugará para Francia. Ambos fueron protagonistas en la previa del torneo cuando se enfrentaron en un amistoso que terminó con victoria marfileña y un gol de Guéla ante la selección de su hermano menor.
La historia de los Williams es una de las más conocidas del fútbol internacional. Compañeros en el Athletic Club de Bilbao, eligieron caminos distintos a nivel de selecciones. Nico se consolidó como una de las figuras de España tras conquistar la Eurocopa 2024, mientras que Iñaki decidió representar a Ghana, el país de origen de sus padres. Ambos disputarán su segunda Copa del Mundo y podrían cruzarse por primera vez en una fase decisiva.
Los hermanos Hernández volverán a compartir vestuario con Francia en una gran competencia internacional. Lucas, campeón del mundo en Rusia 2018, afrontará su tercera participación mundialista, mientras que Théo disputará la segunda. Convertidos en referentes de la defensa francesa, ya formaron parte del plantel que alcanzó la final de Qatar 2022 y buscarán conducir nuevamente a Les Bleus a la pelea por el título.
Nacidos en Aberdeen, los Souttar representan uno de los casos más llamativos del torneo. John eligió mantenerse en la selección de Escocia, donde acumula más de veinte partidos internacionales, mientras que Harry optó por Australia gracias a la nacionalidad de su madre. Para el defensor de los Socceroos será su segundo Mundial, mientras que su hermano vivirá el debut absoluto en la competencia.
Curazao tendrá su estreno histórico en una Copa del Mundo y lo hará con los hermanos Bacuna como dos de sus máximos referentes. Leandro es uno de los futbolistas con más presencias en la historia de la selección y llega como uno de los líderes del plantel. Juninho, por su parte, se consolidó en el mediocampo y se convirtió en una pieza clave para una generación que logró la clasificación más importante del fútbol curazoleño.
Los hermanos Duarte serán parte de otra selección primeriza que apuesta a la continuidad de un proyecto en crecimiento. Ambos se desempeñan como mediocampistas y representan una de las bases futbolísticas de Cabo Verde. Aunque Laros es el mayor, Deroy debutó antes con la selección y logró consolidarse rápidamente dentro del equipo nacional.
La última pareja de esta lista también estará dividida por las banderas. Brian Brobbey integra la selección de Países Bajos y llega al Mundial después de afianzarse en el plantel neerlandés durante los últimos años. Derrick Luckassen, en cambio, decidió representar a Ghana tras haber pasado por las categorías juveniles de Países Bajos. Ambos compartirán el sueño mundialista desde veredas opuestas, una situación cada vez más frecuente en el fútbol internacional.
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