Los hermanos que jugarán el Mundial 2026: familias unidas y divididas por un sueño

Théo Hernández y Lucas Hernández (Francia)

Los hermanos Hernández volverán a compartir vestuario con Francia en una gran competencia internacional. Lucas, campeón del mundo en Rusia 2018, afrontará su tercera participación mundialista, mientras que Théo disputará la segunda. Convertidos en referentes de la defensa francesa, ya formaron parte del plantel que alcanzó la final de Qatar 2022 y buscarán conducir nuevamente a Les Bleus a la pelea por el título.

theo y lucas hernandez Theo y Lucas Hernández comparten sangre francesa y títulos con su selección.

John Souttar y Harry Souttar (Escocia y Australia)

Nacidos en Aberdeen, los Souttar representan uno de los casos más llamativos del torneo. John eligió mantenerse en la selección de Escocia, donde acumula más de veinte partidos internacionales, mientras que Harry optó por Australia gracias a la nacionalidad de su madre. Para el defensor de los Socceroos será su segundo Mundial, mientras que su hermano vivirá el debut absoluto en la competencia.

Leandro Bacuna y Juninho Bacuna (Curazao)

Curazao tendrá su estreno histórico en una Copa del Mundo y lo hará con los hermanos Bacuna como dos de sus máximos referentes. Leandro es uno de los futbolistas con más presencias en la historia de la selección y llega como uno de los líderes del plantel. Juninho, por su parte, se consolidó en el mediocampo y se convirtió en una pieza clave para una generación que logró la clasificación más importante del fútbol curazoleño.

Laros Duarte y Deroy Duarte (Cabo Verde)

Los hermanos Duarte serán parte de otra selección primeriza que apuesta a la continuidad de un proyecto en crecimiento. Ambos se desempeñan como mediocampistas y representan una de las bases futbolísticas de Cabo Verde. Aunque Laros es el mayor, Deroy debutó antes con la selección y logró consolidarse rápidamente dentro del equipo nacional.

Derrick Luckassen y Brian Brobbey (Ghana y Países Bajos)

La última pareja de esta lista también estará dividida por las banderas. Brian Brobbey integra la selección de Países Bajos y llega al Mundial después de afianzarse en el plantel neerlandés durante los últimos años. Derrick Luckassen, en cambio, decidió representar a Ghana tras haber pasado por las categorías juveniles de Países Bajos. Ambos compartirán el sueño mundialista desde veredas opuestas, una situación cada vez más frecuente en el fútbol internacional.