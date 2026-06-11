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Grupo J del Mundial 2026: Argentina venció a Austria y juegan Argelia y Jordania

La Scaloneta le ganó 2 a 0 a Austria con doblete de Messi y Argelia y Jordania se enfrentarán desde las doce de la noche en el marco de la segunda jornada.

Argentina, Argelia, Austria y Jordania integran el Grupo J del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.

La Albiceleste ya hizo lo suyo en su debut en la defensa por el título: le ganó 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi, que terminó la noche feliz y emocionado. Por su parte, el resto del grupo también arrancó esta difícil lucha en la primera fase de la copa: Austria se lució y superó por 3-1 a Jordania, en un partido que tuvo goles hasta el último minuto.

En el marco de la segunda jornada, Argentina venció 2 a 0 a Austria con otro show de Leo que se despachó con un doblete, para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales en soledad, dejando atrás al alemán Miroslav Klose. Y, desde las doce, se miden Argelia y Jordania.

Fecha 1

Argentina 3-0 Argelia

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Austria 3-1 Jordania

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Fecha 2

Argentina 2-0 Austria

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Martes 23 de junio

Jordania vs. Argelia — 00:00 hs (San Francisco Bay Stadium)

Fecha 3

Sábado 27 de junio

Argelia vs. Austria — 23:00 hs

Jordania vs. Argentina — 23:00 hs

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