El esfuerzo de David Alaba no le alcanzó a Austria: las dos salvadas a Messi

El exfutbolista del Bayern Múnich le frustró dos veces el gol al capitán de la Selección Argentina, que terminó haciendo un doblete de todas maneras.
Tras errar un penal al inicio del partido con Austria con un tiro desviado que pasó al lado de un palo, Lionel Messi también se vio frustrado por dos salvadas de David Alaba que igual no impidieron que marque un doblete y le de el triunfo a Argentina para lograr la clasificación a los 16avos de final del Mundial.
A los 18 minutos, Messi se armaba una gran jugada dentro del área pero en el momento de acomodarse para sacar el latigazo el futbolista con pasado en el Bayern Múnich y Real Madrid le punteó el balón, que pudo terminar en un gol en contra si no fuera que pegó en el cuerpo del arquero rival.
Y, más tarde, a los 31 minutos, se repitió el duelo. Messi recibió dentro del área y definió de primera, con potencia y dirección, pero nuevamente Alaba apareció sobre la línea para evitar el gol, sosteniendo el empate parcial de 0 a 0 con otra intervención determinante.
A pesar de esas dos intervenciones decisivas de Alaba, la resistencia de Austria terminó cediendo. Minutos después, Messi logró abrir el marcador para Argentina con un zurdazo de primera dentro del área en una acción que rompió la paridad y encaminó el partido. Con ese tanto, pasó a Klose y estableció una nueva marca como máximo goleador histórico de los Mundiales, que unos minutos después agrandó con otro doblete.
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