El esfuerzo de David Alaba no le alcanzó a Austria: las dos salvadas a Messi

Embed ¡Avisa Argentina! Dos oportunidades claves para la Selección que empieza a jugar cada vez mas en terreno rival



Argentina 0-0 Austria | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/m3ud8CiHVW — telefe (@telefe) June 22, 2026

A pesar de esas dos intervenciones decisivas de Alaba, la resistencia de Austria terminó cediendo. Minutos después, Messi logró abrir el marcador para Argentina con un zurdazo de primera dentro del área en una acción que rompió la paridad y encaminó el partido. Con ese tanto, pasó a Klose y estableció una nueva marca como máximo goleador histórico de los Mundiales, que unos minutos después agrandó con otro doblete.