Grupo K: ganó Colombia y lidera la zona, por el empate de Portugal-Congo

Los cafeteros vencieron 3-1 a Uzbekistán y, como Portugal no había podido con la República Democrática del Congo, es el único líder de la Zona K.
Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo integran el Grupo K del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.
La primera fecha del Grupo K comenzó con un empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo en el Houston Stadium. Los europeos arrancaron en ventaja con un gol de João Neves, pero los africanos reaccionaron y consiguieron la igualdad gracias a Yoane Wissa para dejar una zona abierta a la espera del duelo entre Uzbekistán y Colombia.
La primera jornada del grupo se completó con el triunfo por 3 a 1 de Colombia frente a Uzbekistán, duelo que definió las posiciones del Grupo tras la primera fecha.
Miércoles 17 de junio
Portugal 1 - 1 RD Congo — (Houston Stadium)
Uzbekistán 1 vs. Colombia 3 — 23:00 hs (Estadio Ciudad de México)
Martes 23 de junio
Portugal vs. Uzbekistán — 14:00 hs (Houston Stadium)
Colombia vs. RD Congo — 23:00 hs (Estadio Guadalajara)
Sábado 27 de junio
Colombia vs. Portugal — 20.30 hs
RD Congo vs. Uzbekistán — 20.30 hs
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