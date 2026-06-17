Edinson Cavani rescindirá su contrato y no seguirá en Boca

Con el ahorro económico que representará la rescisión de uno de los contratos más altos del plantel, Boca ya comenzó a evaluar alternativas para reforzar el ataque. Entre los nombres que aparecen en el radar figura Paulo Dybala, una posibilidad que desde hace tiempo genera ilusión en el mundo Xeneize y que podría transformarse en uno de los grandes objetivos del próximo mercado de pases.