Edinson Cavani rescindirá su contrato y no seguirá en Boca

La dirigencia avanzó en la rescisión del contrato del delantero uruguayo, que no será tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena para el segundo semestre.
Edinson Cavani tiene las horas contadas en Boca. La dirigencia y el delantero uruguayo alcanzaron un acuerdo para finalizar de manera anticipada el vínculo que los unía hasta diciembre y el atacante dejará el club en los próximos días. La decisión fue comunicada por el nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, que resolvió no incluirlo en la planificación deportiva para la segunda parte de la temporada.
El desgaste provocado por las reiteradas lesiones y la falta de continuidad resultaron determinantes para el desenlace. Cavani lleva varios meses sin poder entrenarse con normalidad junto al grupo y recientemente se sometió a un tratamiento médico para intentar resolver los problemas lumbares que lo afectaron durante gran parte del último año. Su último partido con la camiseta Xeneize fue en febrero y no completa un encuentro desde septiembre de 2025.
La salida del exdelantero de la selección uruguaya marcará el final de un ciclo que se cerrará sin títulos. Desde su llegada en 2023 disputó 81 partidos y convirtió 28 goles, aunque nunca logró sostener una regularidad acorde a las expectativas que había generado su contratación. Su situación física terminó condicionando una etapa que estuvo atravesada por ausencias frecuentes y largos períodos de recuperación.
Con el ahorro económico que representará la rescisión de uno de los contratos más altos del plantel, Boca ya comenzó a evaluar alternativas para reforzar el ataque. Entre los nombres que aparecen en el radar figura Paulo Dybala, una posibilidad que desde hace tiempo genera ilusión en el mundo Xeneize y que podría transformarse en uno de los grandes objetivos del próximo mercado de pases.
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