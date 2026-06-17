Inglaterra le ganó 4-2 a Croacia en un partidazo y se ubica como candidato

Croacia intentó mantenerse en partido, pero sufrió cada avance rival y encontró en Pickford una respuesta segura cuando logró acercarse al empate. En el final, Marcus Rashford recibió una asistencia de Bukayo Saka, dejó atrás a su marcador y definió cruzado para sentenciar el 4-2 definitivo. Inglaterra debutó con autoridad, exhibió variantes ofensivas y confirmó por qué aparece entre los principales aspirantes a pelear por el título.

En la próxima jornada, los ingleses enfrentarán a Ghana, el martes 23 a las 17:00, en busca de sellar la clasificación. Croacia, por su parte, intentará reponerse ante Panamá, el mismo día desde las 20.00

El resumen de Inglaterra 4-2 Croacia

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