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Inglaterra le ganó 4-2 a Croacia en un partidazo y se ubica como candidato

Con dos goles de Harry Kane, uno de Bellingham y otro de Rashford, el conjunto de Tuchel golpeó en los momentos clave, pisó firme en el grupo y sacó chapa de aspirante al título.

Inglaterra comenzó el Mundial 2026 con una victoria de peso al imponerse por 4-2 sobre Croacia en Dallas, en uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha. El equipo dirigido por Thomas Tuchel mostró contundencia en los momentos clave y logró imponerse en un partido de trámite cambiante, intenso y cargado de situaciones de gol frente a un rival con experiencia.

El marcador se abrió temprano a partir de una infracción de Luka Modric sobre Noni Madueke dentro del área. Harry Kane ejecutó el penal, Livakovic se lo atajó, pero el VAR detectó un adelantamiento del arquero y ordenó repetir la acción. En el segundo intento, el delantero no perdonó y puso el 1-0. Croacia respondió con personalidad y encontró el empate a los 36 minutos gracias a un potente remate cruzado de Martin Baturina, que sorprendió a Jordan Pickford tras una buena construcción ofensiva.

La igualdad duró poco porque Kane volvió a aparecer antes del descanso, esta vez ganando de cabeza tras un preciso centro de Rice y devolvió la ventaja a Inglaterra con una muestra más de su jerarquía dentro del área. Sin embargo, Croacia volvió a reaccionar en tiempo agregado, con Mario Pasalic que bajó una pelota con calidad y asistió a Petar Musa, que definió con un derechazo inatajable para establecer el 2-2 y cerrar una primera mitad tan entretenida como impredecible.

El complemento mantuvo el ritmo frenético. Apenas dos minutos después de la reanudación, Jude Bellingham recibió un pelotazo largo, encaró en diagonal y definió con precisión al segundo palo para marcar el 3-2. A partir de allí, Inglaterra tomó definitivamente el control del encuentro: presionó alto, recuperó rápido y generó varias oportunidades para ampliar la diferencia. Livakovic evitó una derrota más amplia con intervenciones decisivas ante Bellingham, O'Reilly, Gordon y el propio Kane.

Croacia intentó mantenerse en partido, pero sufrió cada avance rival y encontró en Pickford una respuesta segura cuando logró acercarse al empate. En el final, Marcus Rashford recibió una asistencia de Bukayo Saka, dejó atrás a su marcador y definió cruzado para sentenciar el 4-2 definitivo. Inglaterra debutó con autoridad, exhibió variantes ofensivas y confirmó por qué aparece entre los principales aspirantes a pelear por el título.

En la próxima jornada, los ingleses enfrentarán a Ghana, el martes 23 a las 17:00, en busca de sellar la clasificación. Croacia, por su parte, intentará reponerse ante Panamá, el mismo día desde las 20.00

El resumen de Inglaterra 4-2 Croacia

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