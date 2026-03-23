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Carlos Tevez: el duelo contra Boca y la posibilidad de dirigirlo en un futuro

El Apache destacó que "viene levantando su nivel" el equipo de Claudio Úbeda y aseguró sobre ponerse el buzo azul y oro: "Me van a llamar en el momento justo".

Tras la fecha FIFA, donde la Selección Argentina enfrentará a Mauritania y Zambia, Boca y Talleres se enfrentarán el domingo 5 de abril en Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura. Carlos Tevez, hoy entrenador de la T, se refirió al choque y la posibilidad de dirigir al Xeneize en el futuro.

"Siempre es especial enfrentar a Boca. Todos saben el pasado que yo tengo, cómo me corre la sangre. Es algo que entra en mi cuerpo y no es normal", inició el Apache, quien continuó analizando: "Va a ser un partido lindo. Es un Boca que va creciendo muy bien. Con el paso de los partidos, empezaron a encontrar el funcionamiento“.

Y, con respecto a la posibilidad de dirigir a Boca, expresó: “Estoy enfocado en el proyecto con Talleres y estoy muy feliz. No pienso en qué va a pasar con Boca. Me siento muy tranquilo y tomando mucha experiencia de lo que este club tan lindo como Talleres”.

Por otro lado, señaló a Leandro Paredes como el mejor futbolista del fútbol argentino: “Él cambió a Boca, elevó a todos sus compañeros. No es normal el pase de tres dedos que le dio a Miguel Merentiel ayer. También por lo que le dio al equipo. Fijate cómo era el equipo de antes de que él llegue y el que es ahora. Hoy es el mejor jugador que hay en Argentina”.

Por último, se refirió a la obsesión de la Copa Libertadores para el club azul y oro: "Boca es candidato y Paredes se tiene que sacar esa responsabilidad, no la tiene que tomar así si no que tiene que divertirse".

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