Carlos Tevez: el duelo contra Boca y la posibilidad de dirigirlo en un futuro

El Apache destacó que "viene levantando su nivel" el equipo de Claudio Úbeda y aseguró sobre ponerse el buzo azul y oro: "Me van a llamar en el momento justo".
Tras la fecha FIFA, donde la Selección Argentina enfrentará a Mauritania y Zambia, Boca y Talleres se enfrentarán el domingo 5 de abril en Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura. Carlos Tevez, hoy entrenador de la T, se refirió al choque y la posibilidad de dirigir al Xeneize en el futuro.
"Siempre es especial enfrentar a Boca. Todos saben el pasado que yo tengo, cómo me corre la sangre. Es algo que entra en mi cuerpo y no es normal", inició el Apache, quien continuó analizando: "Va a ser un partido lindo. Es un Boca que va creciendo muy bien. Con el paso de los partidos, empezaron a encontrar el funcionamiento“.
Y, con respecto a la posibilidad de dirigir a Boca, expresó: “Estoy enfocado en el proyecto con Talleres y estoy muy feliz. No pienso en qué va a pasar con Boca. Me siento muy tranquilo y tomando mucha experiencia de lo que este club tan lindo como Talleres”.
De todas formas, el ídolo del Xeneize cree que pasará en algún momento. “Soy muy pro de pensar que me van a llamar en el momento justo, más como entrenador. No creo que uno pueda decir que está o no preparado, la oportunidad llega en el momento justo”, declaró en diálogo con ESPN.
Por otro lado, señaló a Leandro Paredes como el mejor futbolista del fútbol argentino: “Él cambió a Boca, elevó a todos sus compañeros. No es normal el pase de tres dedos que le dio a Miguel Merentiel ayer. También por lo que le dio al equipo. Fijate cómo era el equipo de antes de que él llegue y el que es ahora. Hoy es el mejor jugador que hay en Argentina”.
Por último, se refirió a la obsesión de la Copa Libertadores para el club azul y oro: "Boca es candidato y Paredes se tiene que sacar esa responsabilidad, no la tiene que tomar así si no que tiene que divertirse".
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