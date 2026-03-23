Carlos Tevez: el duelo contra Boca y la posibilidad de dirigirlo en un futuro

Por otro lado, señaló a Leandro Paredes como el mejor futbolista del fútbol argentino: “Él cambió a Boca, elevó a todos sus compañeros. No es normal el pase de tres dedos que le dio a Miguel Merentiel ayer. También por lo que le dio al equipo. Fijate cómo era el equipo de antes de que él llegue y el que es ahora. Hoy es el mejor jugador que hay en Argentina”.

Por último, se refirió a la obsesión de la Copa Libertadores para el club azul y oro: "Boca es candidato y Paredes se tiene que sacar esa responsabilidad, no la tiene que tomar así si no que tiene que divertirse".