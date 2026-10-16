Estudiantes igualó con Flamengo en UNO y buscará clasificar a la final en Brasil

El Pincha le jugó de igual a igual al Mengao y tuvo más ocasiones de gol como local pero no pasaron del 0 a 0 en el primer duelo de las semifinales de la Copa Libertadores.
Estudiantes de La Plata empató 0-0 con Flamengo en el estadio UNO, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Alexander Medina tuvo iniciativa y generó situaciones para quedarse con la victoria, pero no consiguió traducir su superioridad en goles. De esta manera, la serie quedó abierta y se resolverá el próximo jueves 22 de octubre en Río de Janeiro.
El Pincha intentó hacerse fuerte ante su gente frente al vigente campeón continental, que llegó a La Plata con el objetivo de llevarse un resultado favorable para la revancha. Flamengo apostó por el orden defensivo y buscó aprovechar los espacios para lastimar de contraataque, mientras que el conjunto argentino trató de tener la posesión a partir de su intensidad.
Estudiantes encontró algunas oportunidades para romper el cero, especialmente a través del juego aéreo y de las llegadas de sus mediocampistas. Sin embargo, se topó con la resistencia del arquero Agustín Rossi, una de las figuras del encuentro. El conjunto platense tuvo mayor protagonismo durante varios pasajes, aunque le faltó precisión en los metros finales para transformar ese dominio en una ventaja.
En el complemento, el equipo de Medina mantuvo la búsqueda y continuó intentando encontrar el camino hacia el gol. Una de las ocasiones más claras llegó con una proyección de Eros Mancuso por la derecha, cuyo remate pasó cerca del arco defendido por Rossi. Sobre el cierre, el colombiano Edwuin Cetré también estuvo cerca de convertir con una jugada individual que terminó con un disparo apenas desviado.
Del otro lado, Flamengo priorizó sostener el empate y evitar que Estudiantes sacara una diferencia antes de viajar a Brasil. El conjunto carioca no logró mostrar todo su potencial ofensivo, pero consiguió el objetivo de llegar a la revancha sin goles en contra. El 0-0 dejó un sabor agridulce para el local, que hizo méritos para aspirar a algo más, aunque deberá buscar la clasificación fuera de casa.
La definición se disputará el jueves 22 de octubre en el Maracaná, donde se conocerá al primer finalista de esta llave de la Copa Libertadores. Estudiantes necesitará una actuación sólida para superar al campeón defensor en su estadio, mientras que Flamengo buscará aprovechar la localía para avanzar. Si vuelven a empatar, la clasificación se definirá por penales, ya que no hay ventaja por goles de visitante.
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