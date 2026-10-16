Estudiantes igualó con Flamengo en UNO y buscará clasificar a la final en Brasil

Del otro lado, Flamengo priorizó sostener el empate y evitar que Estudiantes sacara una diferencia antes de viajar a Brasil. El conjunto carioca no logró mostrar todo su potencial ofensivo, pero consiguió el objetivo de llegar a la revancha sin goles en contra. El 0-0 dejó un sabor agridulce para el local, que hizo méritos para aspirar a algo más, aunque deberá buscar la clasificación fuera de casa.

La definición se disputará el jueves 22 de octubre en el Maracaná, donde se conocerá al primer finalista de esta llave de la Copa Libertadores. Estudiantes necesitará una actuación sólida para superar al campeón defensor en su estadio, mientras que Flamengo buscará aprovechar la localía para avanzar. Si vuelven a empatar, la clasificación se definirá por penales, ya que no hay ventaja por goles de visitante.

El resumen del partido