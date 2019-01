Tras el primer entrenamiento del año, Bidoglio habló con la prensa y comentó sus sensaciones de su nueva función: “La verdad es que estoy muy contento por esta designación y como lo dije en su momento, una de las funciones en el interinato era darle un envión al equipo y ahora que tengo la suerte de estar, seguir por este camino. Ya empezamos la pretemporada que será corta y con una predisposición fantástica por parte de los jugadores”, indicó.

Después valoró el grupo de futbolistas con el que cuenta: “Hay un plantel de jerarquía con jugadores de nivel, rodeados de muchos juveniles y con otra camada que viene por detrás. Que deberé ponerlos en cancha en el momento justo. Estoy contento con el material que tengo y sé que estoy en un lugar de privilegio”, manifestó.

ADEMÁS:

Con un golazo de Agüero, Manchester City le gana a Liverpool

Posteriormente se refirió a su designación: “Yo viví todo el proceso con mucha tranquilidad, porque los directivos siempre me dijeron que era un interinato de dos partidos. Después fueron a buscar a un técnico, no lo pudieron conseguir y luego de tantas idas y vueltas, acá estoy yo. No me queda más que disfrutarlo, sabiendo lo que es el club, esta ciudad, el folclore que hay y los partidos difíciles de entrada que tenemos. Pero estoy preparado para todo”, remarcó.

También mostró satisfacción por dirigir a Maximiliano Rodríguez: “Es un referente que no sólo nos ayudará dentro del campo de juego, sino también afuera. Con los más jóvenes y en el ambiente del plantel. No hay que pedirle nada, cualquier entrenador lo quiere. Así que para mí es una gran alegría y es otro privilegio poder entrenarlo. Es una persona humilde, el primero en llegar a practicar, lo suyo es espectacular porque contagia al grupo”, aseguró.

ADEMÁS:

¿Por qué Gustavo Alfaro leyó un papel con la ley de contrato de trabajo?

Sobre su estilo de juego, explicó: “Yo quiero que Newell’s dependa del equipo, no de un jugador. Si lo logramos y podemos llevar a cabo mi idea de juego, las individualidades se van a potenciar, estoy convencido de lo que quiero y vamos a trabajar hasta poder lograrlo. Le vamos a dedicar mucho tiempo al sistema de juego en esta pretemporada”, comentó.

Finalmente, no se achicó ante el bravo calendario de encuentros que le toca en este inicio de año: “Que el primer rival sea Boca, ayuda, nos motiva porque todos queremos jugar con equipos importantes. Me gustan los desafíos y los partidos difíciles. Tanto Boca, como Unión, Central y San Lorenzo, también se tienen que preocupar por nosotros”, admitió Bidoglio.