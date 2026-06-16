Hervé Renard dirigirá a Túnez en el Mundial

El marroquí había asumido en enero, pero fue despedido tras el mal comienzo mundialista y la goleada sufrida en el debut, sumada a la derrota 5-0 frente a Bélgica en el último amistoso antes de la competencia.

Con esta nueva oportunidad, Renard afrontará su tercera Copa del Mundo como entrenador, después de dirigir a Marruecos en 2018 y a Arabia Saudita en 2022. Su estreno con Túnez será este sábado ante Japón, que llega motivado luego de igualar 2-2 frente a Países Bajos.