Hervé Renard dirigirá a Túnez en el Mundial

Hervé Renard, el DT que sorprendió al mundo al vencer a Argentina en Qatar 2022 dirigiendo a Arabia Saudita, fue elegido por Túnez para reemplazar a Sabri Lamouchi.
Hervé Renard, el técnico que quedó en la historia por ser el verdugo de la Selección Argentina en el Mundial 2022, fue elegido por la Federación de Túnez para asumir como nuevo entrenador en reemplazo del marroquí Sabri Lamouchi, quien fue expulsado de su cargo luego de la dura derrota por 5-1 ante Suecia en el debut de este Mundial 2026.
El francés de 57 años había quedado sin equipo tras su salida de Arabia Saudita, selección a la que consiguió clasificar tanto a la Copa del Mundo de este año como a la de Qatar 2022. En aquella última edición protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al vencer 2-1 a Argentina en el estreno. Luego de ese histórico triunfo, incluso había anticipado que la Albiceleste terminaría consagrándose campeona.
Renard cuenta con una extensa experiencia en el fútbol africano. A lo largo de su carrera dirigió a las selecciones de Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos, además de Arabia Saudita. También tuvo pasos por clubes como USM Alger de Argelia y, en Francia, por Sochaux y Lille. Entre 2023 y 2024 estuvo al frente del seleccionado femenino francés.
Una particularidad de su trayectoria es que en 2014 llegó al banco de Costa de Marfil luego de que Lamouchi, justamente quien ahora reemplaza en Túnez, renunciara a su cargo como técnico de los Elefantes.
El marroquí había asumido en enero, pero fue despedido tras el mal comienzo mundialista y la goleada sufrida en el debut, sumada a la derrota 5-0 frente a Bélgica en el último amistoso antes de la competencia.
Con esta nueva oportunidad, Renard afrontará su tercera Copa del Mundo como entrenador, después de dirigir a Marruecos en 2018 y a Arabia Saudita en 2022. Su estreno con Túnez será este sábado ante Japón, que llega motivado luego de igualar 2-2 frente a Países Bajos.
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