El combinado nipón escribió una página dorada en su historia al superar 1 a 0 a los ingleses con un golazo de Kaoru Mitoma, futbolista de Brighton de la Premier League.
Histórico: Japón venció a Inglaterra por primera vez en suelo británico en un amistoso por la fecha FIFA. El combinado nipón escribió una página dorada en su historia al superar 1 a 0 a los ingleses con un golazo de Kaoru Mitoma, futbolista de Brighton de la Premier League, en un gran ataque colectivo.
Mitoma, que fue compañero de Alexis Mac Allister en las Gaviotas, anotó a los 22 minutos del primer tiempo: recuperó la pelota en campo propio y condujo unos metros hasta abrir el juego hacía su izquierda. Posteriormente, picó al área y conectó un buscapié para ponerla al lado del palo más lejano del arquero local, Jordan Pickford.
El conjunto dirigido por Tomas Tuchel dejó más dudas que certezas en esta doble fecha FIFA. Primero, empató 1 a 1 frente a Uruguay, que lo igualó sobre la hora con gol de Federico Valverde de penal y ahora cayó con Japón, en dos encuentros donde estuvo lejos de las expectativas tanto en rendimiento como en resultados.
Japón, que viene creciendo muchísimo en los últimos años, arrastra seis partidos sin conocer la derrota, incluyendo una victoria 3-2 nada menos que frente a Brasil, la de esta tarde contra Inglaterra, un empate 2-2 con Paraguay y triunfos a Ghana, Bolivia y Escocia.
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