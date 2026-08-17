Triunfo agónico de Instituto a Central Córdoba para ser líder de la Zona A

La Gloria venció 1 a 0 al Ferroviario en Santiago del Estero con un gol de Facundo Suárez a los 89 minutos y quedó en lo más alto de su zona del Torneo Clausura al menos hasta que juegue Vélez.

Instituto venció 1 a 0 a Central Córdoba de manera agónica y es puntero de la Zona A del Torneo Clausura con 12 puntos, al menos hasta que juegue Vélez (10) este lunes frente a Defensa y Justicia en el José Amalfitani. Facundo Suárez marcó el gol del triunfo a los 89 minutos. El equipo de Diego Flores lleva cuatro victorias al hilo en el campeonato local transformandose en una de las revelaciones del certamen.