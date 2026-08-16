En el debut de Almada, River volvió a la victoria frente a Argentinos Juniors

River pudo destrabar el partido y abrir el marcador a los 36 minutos del primer tiempo después de un centro de Ángel Correa que fue levemente desviado por un defensor rival y una disputa de balón de Thiago Almada que derivó en que el balón le quede a Gonzalo Montiel dentro del área y de frente a Cortés. El defensor definió con frialdad como si fuera un centrodelantero poniendo el balón lejos del cuerpo del arquero con un tiro rasante cruzado.

River habría neutralizado a Argentinos en el primer tiempo pero esa virtud se desvaneció en el inicio del complemento donde fue superado por el visitante y la pasó mal. De hecho, Hernán López Muñoz marcaba la ley del ex a los cuatro minutos de la segunda etapa pero por un fino offside fue anulado para el alivio del Monumental. Y tan solo unos instantes después, el delantero reventó el travesaño...

Ya promediando el complemento, con un tramite parejo, Nicolás Otamendi estrelló su cabezazo en un palo tras el córner ejecutado por Almada. Argentinos fue por el empate en los minutos finales ante un relegado River pero chocó con la zaga de Martínez Quarta-Otamendi que sacó todo. Y, a los 44' del segundo tiempo, Ángel Correa fue bajado dentro del área, el árbitro cobró penal después de ver la jugada en el VAR y el propio futbolista con pasado en Atlético Madrid disparó fuerte al medio para festejar por primera vez en River y sellar el triunfo necesitado en Núñez.

El resumen del partido