En el debut de Almada, River volvió a la victoria frente a Argentinos Juniors

El Millonario, que perdió sus primeros cinco partidos de este semestre, venció por 2 a 0 al Bicho en el Monumental con goles de Gonzalo Montiel y Ángel Correa para ponerle fin a la mala racha.
Y un día River volvió a ganar y el Monumental a ser una fiesta. El equipo de Eduardo Coudet venció 2 a 0 a Argentinos Juniors y consiguió el primer triunfo del segundo semestre después de haber caído en las primeras cinco presentaciones entre el Torneo Clausura y la Copa Argentina. Thiago Almada tuvo un buen debut participando del gol de Montiel y Ángel Correa marcó su primer tanto con la camiseta del Millonario de penal para liquidar la historia.
River no jugó bien, generó poco peligro, la pasó mal con Argentinos en el inicio del complemento, pero pudo volver al gol y al triunfo para tomar aire en medio de su crisis futbolística, que tiene a su entrenador pensando en que "no le voy a hacer mal a River" si no da vuelta la historia. Y no es poco en medio del desierto de goles y puntos, hacer dos tantos, sumar tres unidades y ante un rival serio como el equipo de Nicolás Diez.
El local comenzó ganándole la posesión del balón a Argentinos con un gran esfuerzo colectivo pero sin poder lastimar por falta de ideas y buen orden del visitante. Thiago Almada se mostró muy activo en su estreno y se hizo cargo de las pelotas paradas, donde le puso como con la mano el balón en la cabeza de sus compañeros algunas veces pero las definiciones se fueron desviadas salvo alguna ocasión.
Montiel le pidió perdón a la gente por este momento en el festejo de su gol.
River pudo destrabar el partido y abrir el marcador a los 36 minutos del primer tiempo después de un centro de Ángel Correa que fue levemente desviado por un defensor rival y una disputa de balón de Thiago Almada que derivó en que el balón le quede a Gonzalo Montiel dentro del área y de frente a Cortés. El defensor definió con frialdad como si fuera un centrodelantero poniendo el balón lejos del cuerpo del arquero con un tiro rasante cruzado.
River habría neutralizado a Argentinos en el primer tiempo pero esa virtud se desvaneció en el inicio del complemento donde fue superado por el visitante y la pasó mal. De hecho, Hernán López Muñoz marcaba la ley del ex a los cuatro minutos de la segunda etapa pero por un fino offside fue anulado para el alivio del Monumental. Y tan solo unos instantes después, el delantero reventó el travesaño...
Ya promediando el complemento, con un tramite parejo, Nicolás Otamendi estrelló su cabezazo en un palo tras el córner ejecutado por Almada. Argentinos fue por el empate en los minutos finales ante un relegado River pero chocó con la zaga de Martínez Quarta-Otamendi que sacó todo. Y, a los 44' del segundo tiempo, Ángel Correa fue bajado dentro del área, el árbitro cobró penal después de ver la jugada en el VAR y el propio futbolista con pasado en Atlético Madrid disparó fuerte al medio para festejar por primera vez en River y sellar el triunfo necesitado en Núñez.
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