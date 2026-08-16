Rosario Central venció a Barracas Central de visitante con un equipo alternativo

Pese a que Jorge Almirón guardó jugadores pensando en la Copa Libertadores, el Canalla superó 1 a 0 al Guapo en el Estadio Claudio Tapia con un golazo de Alan Rodríguez.
Rosario Central venció 1 a 0 a Barracas Central de visitante con un equipo alternativo que dispuso Jorge Almirón pensando en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Alan Rodríguez marcó un golazo para darle el triunfazo al Canalla que pelea el campeonato y en el plano internacional. El partido comenzó media hora más tarde de lo programado por un corte de luz en el estadio Claudio Tapia.
Central sacó adelante el compromiso gracias a una genialidad de su refuerzo uruguayo a los 38 minutos del primer tiempo. El charrúa recibió un envío largo, dejó atrás a Gastón Campi con un sombrero, controló de zurda y resolvió de derecha ante la salida de Marcelo Miño para marcar su primer tanto con la camiseta del equipo rosarino.
El visitante realizó un correcto partido, moviendo el balón con criterio y siendo muy ordenado para no dejarle caminos por circular al local y de esa manera redondeó una noche perfecta para Jorge Almirón. Es que el entrenador realizó diez cambios del equipo copero que enfrentó a Corinthians en la igualdad sin goles por la ida de la serie copera y se llevó los tres puntos más allá de haber preservado a sus titulares para la revancha en San Pablo.
Barracas Central encontró con más empuje que juego llegar con mayor peligro sobre el final pero no pudo vencer la resistencia de Axel Werner. El arquero respondió ante Facundo Bruera y, ya en tiempo de descuento, tapó dos remates de Jhonatan Candia. Central aguantó la presión final y se llevó tres puntos de oro.
Con este triunfo, Central quedó tercero en la Zona B del Torneo Apertura con 10 puntos a dos del líder Argentinos Juniors y no cae desde su estreno con Belgrano de Córdoba. Por su parte, Barracas sigue en zona de clasificación con nueve unidades en el campeonato local.
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