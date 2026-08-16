Rosario Central venció a Barracas Central de visitante con un equipo alternativo

El visitante realizó un correcto partido, moviendo el balón con criterio y siendo muy ordenado para no dejarle caminos por circular al local y de esa manera redondeó una noche perfecta para Jorge Almirón. Es que el entrenador realizó diez cambios del equipo copero que enfrentó a Corinthians en la igualdad sin goles por la ida de la serie copera y se llevó los tres puntos más allá de haber preservado a sus titulares para la revancha en San Pablo.