Hoy finaliza la fecha 11 del Torneo Apertura con tres partidos

La jornada futbolera se inicia a las 19 con Lanús vs. Newell's y, desde las 21:15, juegan Central Córdoba vs. Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes.
La fecha 11 del Torneo Apertura culmina hoy con tres partidos correspondientes a la Zona A. Desde de las 19, Lanús vs. Newell's y luego, desde las 21:15, Central Cordoba vs. Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes.
Hoy desde las 19 se enfrentarán en el estadio Nestor Diaz Perez. Lanús viene de sumar tres puntos con una victoria de visitante ante Estudiantes por 1-0, que lo coloco en el puesto 10 con 12 puntos. Mientras que, por su lado, Newell's viene de empatar 1-1 ante Platense quedando en el puesto 15 con tan solo 3 puntos, sin conocer la victoria en lo que va del Torneo. El encargado de imponer justicia es Bruno Amiconi y se televisará por ESPN Premium.
Posible 11 de Lanús:
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Posible 11 de Newell´s:
Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera o David Sotelo, Luca Regiardo; Luciano Herrera o Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
Se disputará en el estadio Madre de Ciudades desde las 21:15. Central Cordoba viene de empatar 1-1 con Defensa Y Justicia posicionándose en el puesto 12 con 9 puntos. Por su parte Riestra, otro que todavía no ganó en este torneo, viene de igualar sin goles ante Gimnasia de Mendoza y está en el puesto 14 con 6 puntos. Se podrá ver en TNT Sport y el árbitro encargado será Andrés Gariano.
Posible 11 de Central Cordoba:
Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Juan Pablo Pignani; Lucas González, Matías Vera, Juan José Cardozo; Diego Barrera, HoracioTijanovich y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.
Posible 11 de Riestra:
Alex Arce; Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre, Juan Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño; Jonatan Goitía, Matías García, Gabriel Obredor; Antony Alonso y José María Ingratti. DT: Gustavo Benítez.
Será en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, también desde las 21:15. Gimnasia (M) viene de empatar con Riestra 0-0 y está en el puesto 13 con 9 puntos. Estudiantes viene de caer por 1-0 ante Lanús, pero se ubica más próximo a la cima de la Zona A, en el puesto 4 con 15 puntos. Si gana, puede quedar segundo a 4 puntos del líder absoluto del grupo, Vélez Sarfield. Se transmitirá por ESPN Premium y el árbitro encargado será Nazareno Arasa.
Posible 11 de Gimnasia (M):
César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.
Posible 11 de Estudiantes:
Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
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