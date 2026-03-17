Hoy finaliza la fecha 11 del Torneo Apertura con tres partidos

Posible 11 de Newell´s:

Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera o David Sotelo, Luca Regiardo; Luciano Herrera o Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

newells vs lanus

Central Córdoba - Deportivo Riestra

Se disputará en el estadio Madre de Ciudades desde las 21:15. Central Cordoba viene de empatar 1-1 con Defensa Y Justicia posicionándose en el puesto 12 con 9 puntos. Por su parte Riestra, otro que todavía no ganó en este torneo, viene de igualar sin goles ante Gimnasia de Mendoza y está en el puesto 14 con 6 puntos. Se podrá ver en TNT Sport y el árbitro encargado será Andrés Gariano.

Posible 11 de Central Cordoba:

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Juan Pablo Pignani; Lucas González, Matías Vera, Juan José Cardozo; Diego Barrera, HoracioTijanovich y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Posible 11 de Riestra:

Alex Arce; Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre, Juan Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño; Jonatan Goitía, Matías García, Gabriel Obredor; Antony Alonso y José María Ingratti. DT: Gustavo Benítez.

central cordoba riestra 1

Gimnasia (M) vs Estudiantes:

Será en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, también desde las 21:15. Gimnasia (M) viene de empatar con Riestra 0-0 y está en el puesto 13 con 9 puntos. Estudiantes viene de caer por 1-0 ante Lanús, pero se ubica más próximo a la cima de la Zona A, en el puesto 4 con 15 puntos. Si gana, puede quedar segundo a 4 puntos del líder absoluto del grupo, Vélez Sarfield. Se transmitirá por ESPN Premium y el árbitro encargado será Nazareno Arasa.

Posible 11 de Gimnasia (M):

César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Posible 11 de Estudiantes:

Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.