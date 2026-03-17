El Rojo comenzó ganando con un gol de Matías Abaldo, pero la Gloria se lo dio vuelta con tantos de Alex Luna y Giuliano Cerato y volverá con las manos vacías a Avellaneda.
Independiente perdió 2 a 1 con Instituto en su visita a Córdoba por la onceava fecha del Torneo Apertura. El Rojo comenzó ganando con un gol de Matías Abaldo, pero la Gloria se lo dio vuelta con tantos de Alex Luna y Giuliano Cerato y volverá con las manos vacías a Avellaneda.
El equipo de Gustavo Quinteros abrió el marcador a los 13 minutos de juego con un grito de Matías Abaldo, quien se hizo cargo de un córner desde la izquierda y después de un rechazo de un jugador rival dentro del área volvió a tomar el balón, se sacó un jugador de encima y sacó un remate preciso al segundo palo.
Sin embargo, la reacción de Instituto fue inmediata: Alex Luna puso el 1 a 1 en el marcador con un tremendo remate ante una defensa que llegó lenta a cada disputa y le dio espacio para sacar su tiro que venció a Rodrigo Rey. Y, un ratito después, el local dio vuelta el encuentro.
A los 33 minutos de juego, Jhon Córdoba se escapó por la banda derecha, buscó el segundo palo y allí Luna, sin ángulo y marcado, logró evitar el saque de arco con un pase atrás que aprovechó Giuliano Cerato para el 2 a 1 final en Córdoba, que desató la locura del público local.
Para colmo, Instituto mereció ampliar la diferencia ante su atrevimiento y la fragilidad de la defensa visitante pero Rodrigo Rey lo evitó en dos oportunidades. Primero, Luna se pasó a los defensores y quedó mano a mano pero venció el achique del arquero y después salió rápido para manotearle el balón a Luca Raffaelli y no dejarlo definir frente a él.
Con este resultado, Independiente quedó séptimo en la Zona A del Apertura con 14 puntos, estando en zona de clasificación solo por el punto que le lleva a San Lorenzo. Por su parte, Instituto quedó onceavo en la tabla con once unidades y se ilusiona con meterse en los playoffs.
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