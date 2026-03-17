Independiente perdió 2 a 1 con Instituto en su visita a Córdoba

Para colmo, Instituto mereció ampliar la diferencia ante su atrevimiento y la fragilidad de la defensa visitante pero Rodrigo Rey lo evitó en dos oportunidades. Primero, Luna se pasó a los defensores y quedó mano a mano pero venció el achique del arquero y después salió rápido para manotearle el balón a Luca Raffaelli y no dejarlo definir frente a él.

Con este resultado, Independiente quedó séptimo en la Zona A del Apertura con 14 puntos, estando en zona de clasificación solo por el punto que le lleva a San Lorenzo. Por su parte, Instituto quedó onceavo en la tabla con once unidades y se ilusiona con meterse en los playoffs.