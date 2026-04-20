Hoy finaliza la fecha 15 del Torneo Apertura con seis partidos: hora, TV y posibles formaciones

Hasta el momento no se confirmaron posibles 11 de ninguna de las dos partes.

Banfield vs. Independiente Rivadavia

Banfield se enfrentará al puntero del campeonato desde las 17:15, en el estadio Florencio Solá, por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Apertura. El árbitro del encuentro será Bryan Ferreyra y comandará el VAR Adrián Franklin. Se transmitirá por ESPN Premium.

Banfield busca la victoria luego de un mal presente en el Torneo Apertura, con posibilidades casi nulas de clasificar a la siguiente ronda viene de caer en el clásico del sur por 1-0 ante Lanús y se encuentra en el puesto doce, con 13 puntos.

Independiente Rivadavia con un presente totalmente distinto viene de ganar por Copa Sudamericana ante Fluminense en el estadio Maracaná 2-1 y, en el plano local, viene de ganar ante Argentinos Junior por 3-1, quedando como líder de la Zona B y de la tabla general, con 29 puntos.

Posible 11 de Banfield:

Facundo Snaguinetti; Santiago López, Nicolás Meriano, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Mayan, Lautaro Villegas; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Posible 11 de Independiente Rivadavia:

Nicolás Bolcato, Ezequiel Bonifacio, Leonardo Costa, Sheyko Studer y Luciano Gomez; José Florentin, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

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Central Córdoba vs. Platense

Central Córdoba se enfrentará a Platense desde las 17:15 en el estadio Alfredo Terrera por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura. El árbitro del encuentro será Sebastían Zunino y estará en el VAR Nicolás Ramírez. Se transmitirá por TNT Sports.

El Ferroviario está en un pésimo momento. Con tres derrotas consecutivas, los dirigidos por Lucas Pusineri vienen de caer 5-0 frente a Estudiantes y marchan anteúltimos en la Zona A, con 12 puntos y ya están eliminados de los playoffs.

El Calamar viene de hacer su debut histórico en la Copa Libertadores y el saldo fue positivo. Por la fecha 1 perdieron 2-0 contra Corinthians de local, pero una semana después le ganaron 2-1 a Peñarol en Montevideo. En el plano local se encuentra en la posición 11 de la Zona A con 16 puntos y hace cinco partidos que no gana. Sin embargo, sigue con chances de meterse en los octavos de final.

Posible 11 de Central Córdoba:

Alan Aguerre; Juan Pignani, Facundo Mansilla, Agustin Quiroga, Fernando Martinez; Santiago Moyano, Matias Vera, Tiago Cravero; Diego Barrera, Michael Santos y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Posible 11 de Platense:

Matias Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendia, Victor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Iván Gómez, Guido Mainero, Franco Zapiola; Juan Gauto y Tomas Nasif. DT: Walter Zunino

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San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield

San Lorenzo se enfrentará a Vélez Sarsfield desde las 19:30, en el estadio Pedro Bidegain por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura. El árbitro del encuentro será Leandro Rey Hilfer y en el VAR estará Facundo Tello. Se transmitirá por TNT Sports.

San Lorenzo necesita ganar para clasificar a los playoffs. El Ciclón, que viene de igualar en su visita a Newell's, está noveno, con 18 puntos.

Vélez viene de vencer 1- 0 a Central Córdoba, una vuelta al triunfo luego de dos derrotas consecutivas por el torneo. Si gana ante el Ciclón volverá a lo más alto y ya se meterá en los playoffs. Hoy está en el segundo puesto, con 25 puntos.

Posible 11 de San Lorenzo:

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Matías Reali. DT: Gustavo Álvarez.

Posible 11 de Velez:

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro o Claudio Baeza, Tobías Andrada, Dilan Godoy o Manuel Lanzini; Diego Valdés, Matías Pellegrini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

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Tigre vs. Huracán

Tigre se enfrentará a Huracán desde las 21:45, en el estadio Jose Dellagiovanna, por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Apertura. El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez y liderará el VAR Silvio Trucco. Se transmitirá por TNT Sports.

En la Zona B del Apertura, el Matador se ubica en la décima posición con 18 puntos, a solo una unidad de ingresar a los puestos de clasificación, por lo que será clave volver a sumar de a tres esta noche en su estadio. En la Sudamericana, en tanto, debutó con un empate 1-1 frente a Atlético Alianza y luego perdió 1-0 ante Macará en Victoria, resultados que lo dejan en el último lugar del Grupo A con apenas un punto.

Por su lado, el Globo llega en un gran momento, tras imponerse en sus últimos tres encuentros: 3-0 frente a Gimnasia y 3-1 ante Rosario Central por el torneo local, además del 2-1 contra Olimpo por la Copa Argentina. El equipo dirigido por Diego Martínez acumula cinco partidos sin derrotas, se encuentra sexto en la Zona B con 20 puntos y, si logra vencer a Tigre, quedará muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final del Apertura.

Posible 11 de Tigre:

Felipe Zenobio; Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Bruno Leyes, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Jabes Saralegui, Martín Garay, Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Posible 11 de Huracán:

Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil; Facundo Kalinger; Óscar Cortés, Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

huracan-tigrejpg.webp Tigre y Huracán van por tres puntos que necesitan.

Gimnasia de Mendoza vs. Lanús

Gimnasia (M) se enfrentará a Lanús desde las 21:45, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura. El árbitro del encuentro será Felipe Viola y en el VAR estará José Carreras. Se transmitirá por ESPN Premium.

Gimnasia (M), en la jornada anterior, sumó un empate 1-1 ante Platense en Vicente López. Sin embargo, el pasado miércoles quedó eliminado por penales frente a Gimnasia y Tiro de Salta en los 32avos de final de la Copa Argentina.

La realidad de Lanús es muy distinta a la de su rival. Tras un inicio adverso con derrota por la mínima ante Mirassol en Brasil, el Granate se recuperó con un triunfo 1-0 frente a Always Ready en la segunda fecha de la Copa Libertadores, lo que le permitió acomodarse en el Grupo G con tres unidades.

En el ámbito local, Lanús marcha tercero en la Zona A del Apertura con 22 puntos, a cuatro de San Lorenzo, el primer equipo que hoy quedaría fuera de los playoffs.

Posible 11 Gimnasia (M):

César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

El entrenador Mauricio Pellegrino aún no confirmó la alineación de su equipo.