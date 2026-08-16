Huracán tuvo un partido para el olvido con Sarmiento tras ganar el clásico

El Globo perdió 2 a 0 con el Verde en Junín después del histórico triunfo a San Lorenzo de visitante. Además, su goleador Jordy Caicedo vio la roja y estará suspendido una fecha como mínimo.
Huracán perdió 2 a 0 con Sarmiento en Junín por la quinta fecha del Torneo Clausura después del triunfo histórico a San Lorenzo de visitante que no lograba hace 25 años. Junior Marabel y Lucas Suárez marcaron los goles del Verde, mientras que Jordy Caicedo vio la roja y estará suspendido una fecha como mínimo.
Junior Marabel abrió el marcador a los 30 minutos de juego al empujar el balón a la red tras un remate cruzado de Julián Mavilla que dio en el palo. El balón le quedó en sus pies y de primera venció la resistencia de un Hernán Galíndez sin posibilidades al verse revolcado en busca de detener el tiro del mediocampista local.
Minutos más tarde, Sarmiento encontraba el 2-0 con una bomba de Elián Giménez pero el tanto fue anulado por una falta de su compañero Lucas Suárez en la misma jugada que observó el árbitro a través de la pantalla del VAR. De esta manera, el local se fue 1 a 0 arriba al entretiempo.
Sarmiento era más que Huracán y esa diferencia se acrecentó en el complemento frente a la expulsión de Jordy Caicedo. El delantero, héroe en el clásico con San Lorenzo, le dio un cabezazo a un rival local que lo habría provocado y se fue a las duchas antes de tiempo.
De hecho, el local puso el 2-0 para liquidar la historia a los 41' de esta segunda etapa con un frentazo de Lucas Suárez después de un córner desde la derecha del ingresado Gastón González. El visitante nunca hizo pie en Junín, en un partido para el olvido.
Con esta derrota, el Globo quedó en el octavo lugar de la Zona B del Torneo Clausura con siete puntos, ubicándose dentro de los puestos de playoffs por diferencia de gol. Por su parte, Sarmiento se trepó al podio con nueve unidades, a la espera de otros partidos.
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