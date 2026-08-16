Huracán tuvo un partido para el olvido con Sarmiento tras ganar el clásico

De hecho, el local puso el 2-0 para liquidar la historia a los 41' de esta segunda etapa con un frentazo de Lucas Suárez después de un córner desde la derecha del ingresado Gastón González. El visitante nunca hizo pie en Junín, en un partido para el olvido.

Con esta derrota, el Globo quedó en el octavo lugar de la Zona B del Torneo Clausura con siete puntos, ubicándose dentro de los puestos de playoffs por diferencia de gol. Por su parte, Sarmiento se trepó al podio con nueve unidades, a la espera de otros partidos.

El resumen del partido