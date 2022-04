Huracán y Colón sumaron un punto con sabor a poco

Jonathan Galván, con un cabezazo perfecto, abrió el marcador para el anfitrión, que dominó la primera mitad de la etapa inicial. Pasado ese lapso igualó Facundo Farías, al concretar un penal que le habían cometido a Ramón Ábila. Al final estuvo más cerca el Sabalero, pero en el balance general del partido el empate fue justo.

Embed

Huracán fue más en los primeros 45 minutos, pero esa superioridad no la supo capitalizar en el resultado. De hecho, Colón, jugando de contragolpe, se pudo haber ido en ventaja al descanso debido a las fallas defensivas que tuvo el equipo quemero, tanto en el centro del terreno como en el fondo.

Sobre los 11 minutos, el Globo logró lo que había buscado desde el inicio. Un córner desde la derecha ejecutado por Franco Cristaldo, de lo mejor del local junto a Federico Fattori, encontró un cabezazo perfecto de Galván de pique al suelo que se transformó en la apertura del marcador.

Era todo del elenco de Parque de los Patricios, hasta que sobre los 25 empezó a repuntar Colón y en su segunda llegada logró nivelar las cosas. Sebastián Meza le cometió infracción dentro del área a Ramón Ábila (el árbitro había cobrado un offside previo de Wanchope que el VAR anuló correctamente) y Facundo Farías no perdonó desde los doce pasos para sellar el 1-1 a los 33.

De ahí en más el partido se abrió y los dos equipos tuvieron sus chances. La más clara fue para el Sabalero en el minuto final del segmento con un disparo de Ábila que rechazó con la cara el arquero Meza.

Mucho más equilibrada resultó la parte complementaria. Huracán mantuvo la iniciativa, pero la visita siguió explotando las fallas de la defensa local.

Y sobre los 20 estuvo a punto de ponerse en ventaja, pero el VAR le anuló un gol a Ábila por una supuesta infracción de Facundo Garcés a Lucas Merolla,

Huracán también tuvo sus chances, como un remate de Cristaldo que dio en Aliendro y se fue al córner y un cabezazo de Merolla tras un córner que se fue besando un palo.

El final fue vertiginoso. A sabiendas que un punto los perjudicaba a los dos, ambos salieron a buscar el triunfo. Estuvo más cerca Colón, cuando Jonathan Sandoval, desde un ángulo cerrado, empujó la pelota por línea de fondo tras una mala salida de Meza y con un disparo de Christian Bernardi que pegó en el palo.

Aunque Huracán también tuvo las suyas en los pies de Cristaldo y Galván, cuyos remates murieron en sendos córners tras dar en defensores rivales.

Al final ninguno de los dos pudo quebrar al otro y debieron conformarse con un punto con sabor a poco.

SÍNTESIS

Huracán: Sebastián Meza; Guillermo Soto, Jonathan Galván, Lucas Merolla y César Ibáñez; Juan Gauto, Franco Cristaldo, Federico Fattori y Rodrigo Cabral; Jhonatan Candia y Matias Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Andrew Teuten; Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Julio César Falcioni.

Goles en el primer tiempo: 11m. Jonathan Galván (H) y 33m. Facundo Farías, de penal (C)

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Santiago Pierotti por Teuten (C) y Jonathan Sandoval por Meza (C); 20m. Patricio Toranzo por Gauto (H) y Mateo Bajamich por Cabral (H); 35m. Nicolás Cordero por Candia (H) y 43m. Lucas Beltrán por Ábila (C).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Huracán.