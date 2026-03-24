Huracán empató sin goles con Barracas Central y sigue afuera de la zona de playoffs

El Globo fue claramente superior al Guapo pero le faltó precisión en las definiciones y el 0 a 0 se mantuvo hasta el final en Parque Patricios consiguiendo un punto con sabor a poco.

Huracán empató 0 a 0 con Barracas Central en Parque Patricios y sigue afuera de la zona de playoffs del Torneo Apertura. El Globo fue claramente superior al Guapo pero le faltó precisión en las definiciones y el 0 a 0 se mantuvo hasta el final consiguiendo un punto con sabor a poco tanto por el desarrollo como por sus objetivos.