Huracán empató sin goles con Barracas Central y sigue afuera de la zona de playoffs

El Globo fue claramente superior al Guapo pero le faltó precisión en las definiciones y el 0 a 0 se mantuvo hasta el final en Parque Patricios consiguiendo un punto con sabor a poco.
Huracán empató 0 a 0 con Barracas Central en Parque Patricios y sigue afuera de la zona de playoffs del Torneo Apertura. El Globo fue claramente superior al Guapo pero le faltó precisión en las definiciones y el 0 a 0 se mantuvo hasta el final consiguiendo un punto con sabor a poco tanto por el desarrollo como por sus objetivos.
El equipo de Diego Martínez dominó la posesión y generó muchas más situaciones que su rival en un encuentro chato de todas formas en Parque Patricios. Sin embargo, Barracas Central también tuvo sus ocasiones como a los 32 minutos del complemento cuando Facundo Bruera estuvo cerca de abrir el marcador tras un centro de Rodrigo Insúa pero no logró conectar el balón.
Minutos después, Huracán pidió un penal por una mano de Damián Martínez dentro del área: un centro impactó en su brazo estirado en el intento de cabecear y el árbitro Facundo Tello no lo consideró falta ni tampoco llegó intervención del VAR y el juego continuó en medio de las protestas del banco de suplentes de Diego Martínez.
En la última jugada del partido, Erik Ramírez logró convertir el que hubiera sido el 1-0 para Huracán, obteniendo tres puntos claves para meterse en zona de playoffs, pero la acción fue anulada por fuera de juego y el encuentro terminó en igualdad sin goles.
Con este resultado, Huracán quedó noveno en la Zona B con 14 puntos, mientras que Barracas Central se ubicó séptimo con 16 unidades. Ahora, el Globo visitará a Gimnasia y el Guapo recibirá a Sarmiento cuando retome el fútbol local después del parate FIFA, donde la Selección Argentina enfrentará a Mauritania y Zambia.
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