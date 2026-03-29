Gustavo Costas: del "no teníamos que sufrir" al clásico con Independiente

El entrenador de Racing lamentó que el triunfo ante San Martín de Formosa por la Copa Argentina sea apenas por la mínima y palpitó el derby con el Rojo: "Son partidos aparte".

Racing le ganó 1 a 0 a San Martín de Formosa en su debut en la Copa Argentina y ahora pondrá la mente en el duelo con Independiente que se llevará a cabo este sábado en el Libertadores de América. Gustavo Costas lamentó que el triunfo contra el equipo del Federal A haya sido solo por la mínima y palpitó el clásico de Avellaneda.