Gustavo Costas: del "no teníamos que sufrir" al clásico con Independiente

El entrenador de Racing lamentó que el triunfo ante San Martín de Formosa por la Copa Argentina sea apenas por la mínima y palpitó el derby con el Rojo: "Son partidos aparte".
Racing le ganó 1 a 0 a San Martín de Formosa en su debut en la Copa Argentina y ahora pondrá la mente en el duelo con Independiente que se llevará a cabo este sábado en el Libertadores de América. Gustavo Costas lamentó que el triunfo contra el equipo del Federal A haya sido solo por la mínima y palpitó el clásico de Avellaneda.
“Tenemos que saber ganar así también. No teníamos que sufrir, erramos muchos goles”, expresó el entrenador, quien en la misma línea se refirió a la identidad que busca para su equipo. “Estamos intentando ser más directos; a veces sale, a veces no. Estamos muy contentos con el juego”, aseguró.
Y enseguida dejó en claro la vara de exigencia que tanto le valoran los hinchas de la Academia. “La Copa Argentina la tenemos que ganar porque Racing no la ganó. La queremos”, afirmó convencido Costas, quien lleva una Sudamericana y una Recopa Sudamericana en su haber.
Y, a seis días del duelo con Independiente en el Libertadores de América, declaró: “Los clásicos son especiales, son un campeonato aparte para nosotros”. Incluso, con el 1-0 a favor, ya pensó en Independiente y decidió sacar a su goleador, Maravilla, para tenerlo al 100% para el derby.
Tras el triunfo, también hubo tiempo para un recuerdo especial: Gabriel Rojas, que debutó en la Selección Argentina. “Estaba muy nervioso por él, se lo merecía. Me fui al baño porque me dolía la panza, no quería que se equivocara”, cerró el entrenador.
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